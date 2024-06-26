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Банки в Украине резко изменили курс доллара — новые цены

26 июня 2024 23:35
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Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 27 июня — доллар снова дешевеет на рынке
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на наличном рынке начал резко дешеветь. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на 27 июня 2024 года также установлен более доступный официальный курс.

Об этом свидетельствует информация на портале Нацбанка и на сайтах по мониторингу.

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Так, НБУ утвердил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 40,51 грн (-0,14);
  • евро — 43,31 грн (-0,23);
  • злотый — 10,05 грн (-0,07).

Курс валют в банках

Как пишет Kurs, на наличном рынке доллар дешевеет. Стоит в среднем в покупке 40,39 грн (-0,06), в продаже — 40,88 грн (-0,04). Евро при покупке стоит — 43,29 грн (-0,10), в продаже — 44,00 грн (-0,10).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,30 грн (-0,10), в продаже — 40,90 грн (-0,10). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (-0,10), продают — за 40,80 грн (0,00). В Ощадбанке стоит при покупке 40,50 грн (+0,05), при продаже — 40,98 грн (+0,03).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,78 грн (-0,02), в продаже — 40,85 грн (-0,05). Евровалюта стоит в покупке 43,80 грн (-0,10), в продаже — 44,00 грн (-0,10).

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Напомним, в Украине в случае дальнейших перебоев в электроснабжении государственный "Укрэксимбанк" намерен кардинально изменить формат работы. В случае отключения света в зимний период рассматривает вариант закрытия отделений и переход на онлайн-режим.

Также мы писали, что Национальный банк финансово наказал три украинских банка. Регулятор выписал штрафы суммарно на 55 миллионов гривен.

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