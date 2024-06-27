Валюта в Украине — банки пытаются удовлетворить рост спроса

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине вырос спрос на наличную иностранную валюту, поэтому банки ввезли больший объем налички в мае 2024 года. В общей сложности составил 1,176 миллиарда долларов, что на 4% больше против показателя в апреле, когда финучреждения ввезли 1,126 миллиарда долларов.

Такие данные приводит Национальный банк Украины (НБУ).

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По данным НБУ, банковские учреждения ввезли в предыдущем месяце 846 миллионов наличных долларов. Это на 28% больше против апреля, когда был завезен 661 миллион долларов.

Источник: НБУ

В то же время объем наличных евро сократился до 330 миллионов долларов в эквиваленте, в апреле было завезено 462 миллиона.

Сколько вывезли валюты из страны

При этом в мае из Украины вывезли валюты в размере 121 миллион долларов.

Источник: НБУ

Как отмечают в Центре геоэкономики Атлантического совета, для роли американского доллара как ключевой мировой резервной валюты нет никаких угроз как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.

Эта валюта в дальнейшем доминирует в резервах, торговых счетах и валютных операциях по всему миру. Номинировано около 60% иностранных резервов. Также на нее приходится 54% экспортных операций и около 90% валютообменных транзакций.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине после существенного подорожания курс доллара на наличном рынке начал дешеветь. По состоянию на 27 июня 2024 года, согласно решению Национального банка, установлен официальный курс на уровне 40,51 грн (-0,14).

Также мы писали, что Национальный банк финансово наказал три украинских банка. Регулятор выписал штрафы суммарно на 55 миллионов гривен.