Курс валют 1 июля – банки изменили цены на доллар и евро

Банки в Украине обновили валютные курсы — сколько стоит доллар и евро
Курс доллара в банковских учреждениях дешевеет 1 июля 2024 года. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), также утвержден официальный курс на новом уровне.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка и сайтов по мониторингу.
Курс доллара, евро и злотого
Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:
- доллар — 40,45 грн (-0,08);
- евро — 43,26 грн (-0,09);
- злотый — 10,04 грн (0,00).
Курс валют в банках
По информации портала Kurs, на украинском рынке доллар дешевеет. Стоит в среднем в покупке 40,34 грн (-0,05), в продаже — 40,85 грн (-0,03). Евровалюта при покупке стоит — 43,25 грн (+0,01), в продаже — 43,97 грн (0,00).
В ПриватБанке американская валюта стоит в покупке 40,22 грн (-0,03), в продаже — 40,82 грн (-0,03). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (0,00), продают — за 40,76 грн (0,00). В Ощадбанке стоит при покупке 40,40 грн (-0,05), при продаже — 40,90 грн (-0,05).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По данным портала Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,73 грн (-0,03), в продаже — 40,82 грн (-0,02). Евровалюта стоит в покупке 43,80 грн (-0,01), в продаже — 43,95 грн (-0,01).
Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.
Напомним, по словам экспертов, в июле на валютном рынке ожидается относительное спокойствие с незначительными колебаниями валютных курсов. Это свидетельствует о стабильности экономической ситуации в стране.
Мы также писали, что в Украине вырос спрос на наличную иностранную валюту, поэтому банки ввезли больший объем наличных денег в мае 2024 года. В общей сложности составил 1,176 миллиарда долларов, что на 4% больше против показателя в апреле, когда финучреждения ввезли 1,126 миллиарда долларов.
Читайте Новини.LIVE!