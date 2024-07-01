Курс валют 1 июля – банки изменили цены на доллар и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банковских учреждениях дешевеет 1 июля 2024 года. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), также утвержден официальный курс на новом уровне.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка и сайтов по мониторингу.

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Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,45 грн (-0,08);

евро — 43,26 грн (-0,09);

злотый — 10,04 грн (0,00).

Курс валют в банках

По информации портала Kurs, на украинском рынке доллар дешевеет. Стоит в среднем в покупке 40,34 грн (-0,05), в продаже — 40,85 грн (-0,03). Евровалюта при покупке стоит — 43,25 грн (+0,01), в продаже — 43,97 грн (0,00).

В ПриватБанке американская валюта стоит в покупке 40,22 грн (-0,03), в продаже — 40,82 грн (-0,03). В Райффайзен Банке покупают за 40,30 грн (0,00), продают — за 40,76 грн (0,00). В Ощадбанке стоит при покупке 40,40 грн (-0,05), при продаже — 40,90 грн (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,73 грн (-0,03), в продаже — 40,82 грн (-0,02). Евровалюта стоит в покупке 43,80 грн (-0,01), в продаже — 43,95 грн (-0,01).

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Напомним, по словам экспертов, в июле на валютном рынке ожидается относительное спокойствие с незначительными колебаниями валютных курсов. Это свидетельствует о стабильности экономической ситуации в стране.

Мы также писали, что в Украине вырос спрос на наличную иностранную валюту, поэтому банки ввезли больший объем наличных денег в мае 2024 года. В общей сложности составил 1,176 миллиарда долларов, что на 4% больше против показателя в апреле, когда финучреждения ввезли 1,126 миллиарда долларов.