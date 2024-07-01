НБУ выведет из обращения некоторые купюры — какие деньги следует обменять

Нацбанк выведет с рынка некоторые купюры — что нужно знать
Национальный банк планирует вывести из обращения гривневые банкноты, выпущенные до 2003 года. Целью таких мер является оптимизация номинального ряда.
Об этом сообщают в Нацбанке.
Какие деньги выведут с рынка
Как отмечают в Нацбанке, деньги будут изъяты из наличного обращения для оптимизации номинального ряда купюр и монет. Ожидается, что это позволит:
- повысить защиту/качество денег;
- сделать расчеты наличными комфортнее и проще.
По планам, в частности, из обращения выведут купюры таких номиналов: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен.
"Они уже долгое время изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", — объясняют в НБУ.
Где осуществляют обмен старых купюр
Обменять банкноты старого образца до 2003 года можно бесплатно и без ограничений. Замена денег возможна на банкноты всех номиналов, которые есть в обороте. Для этого необходимо обратиться в отделения Национального банка по адресам:
- Киев — Контрактовая пл., 2а;
- Днепр — ул. Воскресенская, 13;
- Львов — ул. Коперника, 4;
- Одесса — ул. Ришельевская, 8;
- Харьков — Театральная пл., 1;
- Хмельницкий — ул. Владимирская, 91.
Также обмен можно совершить в уполномоченных финучреждениях. А именно:
- в Ощадбанке;
- в ПриватБанке;
- в Райффайзен Банке;
- в ПУМБе.
Деньги украинцы смогут обменять до конца действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине вырос спрос на наличную иностранную валюту, поэтому банки ввезли больший объем наличных денег в мае 2024 года. В общей сложности составил 1,176 миллиарда долларов, что на 4% больше против показателя в апреле, когда финучреждения ввезли 1,126 миллиарда долларов.
Также мы писали, что Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до 54 гривен.
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