НБУ выведет из обращения некоторые купюры — какие деньги следует обменять

Гривневые банкноты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальный банк планирует вывести из обращения гривневые банкноты, выпущенные до 2003 года. Целью таких мер является оптимизация номинального ряда.

Об этом сообщают в Нацбанке.

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Как отмечают в Нацбанке, деньги будут изъяты из наличного обращения для оптимизации номинального ряда купюр и монет. Ожидается, что это позволит:

повысить защиту/качество денег;

сделать расчеты наличными комфортнее и проще.

По планам, в частности, из обращения выведут купюры таких номиналов: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен.

"Они уже долгое время изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", — объясняют в НБУ.

Где осуществляют обмен старых купюр

Обменять банкноты старого образца до 2003 года можно бесплатно и без ограничений. Замена денег возможна на банкноты всех номиналов, которые есть в обороте. Для этого необходимо обратиться в отделения Национального банка по адресам:

Киев — Контрактовая пл., 2а;

Днепр — ул. Воскресенская, 13;

Львов — ул. Коперника, 4;

Одесса — ул. Ришельевская, 8;

Харьков — Театральная пл., 1;

Хмельницкий — ул. Владимирская, 91.

Также обмен можно совершить в уполномоченных финучреждениях. А именно:

в Ощадбанке;

в ПриватБанке;

в Райффайзен Банке;

в ПУМБе.

Деньги украинцы смогут обменять до конца действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине вырос спрос на наличную иностранную валюту, поэтому банки ввезли больший объем наличных денег в мае 2024 года. В общей сложности составил 1,176 миллиарда долларов, что на 4% больше против показателя в апреле, когда финучреждения ввезли 1,126 миллиарда долларов.

Также мы писали, что Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до 54 гривен.