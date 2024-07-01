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Нацбанк выведет с рынка некоторые купюры — что нужно знать

1 июля 2024 14:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
НБУ выведет из обращения некоторые купюры — какие деньги следует обменять
Гривневые банкноты. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Национальный банк планирует вывести из обращения гривневые банкноты, выпущенные до 2003 года. Целью таких мер является оптимизация номинального ряда.

Об этом сообщают в Нацбанке.

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Как отмечают в Нацбанке, деньги будут изъяты из наличного обращения для оптимизации номинального ряда купюр и монет. Ожидается, что это позволит:

  • повысить защиту/качество денег;
  • сделать расчеты наличными комфортнее и проще.

По планам, в частности, из обращения выведут купюры таких номиналов: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен.

"Они уже долгое время изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", — объясняют в НБУ.

Где осуществляют обмен старых купюр

Обменять банкноты старого образца до 2003 года можно бесплатно и без ограничений. Замена денег возможна на банкноты всех номиналов, которые есть в обороте. Для этого необходимо обратиться в отделения Национального банка по адресам:

  • Киев — Контрактовая пл., 2а;
  • Днепр — ул. Воскресенская, 13;
  • Львов — ул. Коперника, 4;
  • Одесса — ул. Ришельевская, 8;
  • Харьков — Театральная пл., 1;
  • Хмельницкий — ул. Владимирская, 91.

Также обмен можно совершить в уполномоченных финучреждениях. А именно:

  • в Ощадбанке;
  • в ПриватБанке;
  • в Райффайзен Банке;
  • в ПУМБе.

Деньги украинцы смогут обменять до конца действия военного положения и в течение трех месяцев после его завершения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине вырос спрос на наличную иностранную валюту, поэтому банки ввезли больший объем наличных денег в мае 2024 года. В общей сложности составил 1,176 миллиарда долларов, что на 4% больше против показателя в апреле, когда финучреждения ввезли 1,126 миллиарда долларов.

Также мы писали, что Международный валютный фонд  прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до 54 гривен.

НБУ гривна валюта деньги

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