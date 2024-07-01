Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Валюта arrow МВФ прогнозує курс долара по 54 гривень — озвучено терміни arrow

МВФ прогнозує курс долара по 54 гривень — озвучено терміни

1 липня 2024 09:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Курс валют — відомо, коли МВФ очікує долар по 54 грн в Україні
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.

Такі цифри прописані у звіті World Economic Outlook.

Читайте також:

Як зміниться курс долара в Україні

Як прогнозують експерти, у найближчій перспективі ситуація на валютному ринку буде напружена, проте контрольована Національним банком України (НБУ).

Як повідомляється у звіті, до кінця поточного року долар зросте до 41 гривень. Тобто очікується повільна девальвація національної валюти.

Курс американської валюти почне набирати оберти у вартості з 2025 року, а у 2027 році курс перетне позначку у 50 гривень.

В World Economic Outlook прописано, що до 2029 року середньорічний курс гривні до долара може піднятися до 54 гривень.

За розрахунками МВФ, середньорічний курс національної до долара становитиме:

  •  у 2024 році — 41,0 грн/долар;
  •  у 2025 році — 45,8 грн/долар;
  •  у 2026 році — 48,6 грн/долар;
  •  у 2027 році — 50,4 грн/долар;
  •  у 2028 році — 52,1 грн/долар;
  •  у 2029 році — 54,1 грн/долар.

 

курс долара
Курс долара. Джерело: дані МВФ

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти стверджують, що оскільки українці починали рік в районі 37 грн, а середній за прогнозом МВФ — 41 грн, то на кінець року — це 41 плюс 3-4 грн. Іншими словами, в кінець року країна вийде на позначку 44-45 грн за дол.

Також ми писали, що протягом першого тижня липня, а також упродовж усього місяця, на валютному ринку очікується відносний спокій з незначними коливаннями валютних курсів. Це свідчить про стабільність економічної ситуації в країні.

курс валют МВФ курс долара гроші долар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки