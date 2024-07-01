Курс валют — відомо, коли МВФ очікує долар по 54 грн в Україні

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує незначну девальвацію національної валюти. Проте за п'ять років курс долара може підскочити до позначки 54 гривень.

Такі цифри прописані у звіті World Economic Outlook.

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Як прогнозують експерти, у найближчій перспективі ситуація на валютному ринку буде напружена, проте контрольована Національним банком України (НБУ).

Як повідомляється у звіті, до кінця поточного року долар зросте до 41 гривень. Тобто очікується повільна девальвація національної валюти.

Курс американської валюти почне набирати оберти у вартості з 2025 року, а у 2027 році курс перетне позначку у 50 гривень.

В World Economic Outlook прописано, що до 2029 року середньорічний курс гривні до долара може піднятися до 54 гривень.

За розрахунками МВФ, середньорічний курс національної до долара становитиме:

у 2024 році — 41,0 грн/долар;

у 2025 році — 45,8 грн/долар;

у 2026 році — 48,6 грн/долар;

у 2027 році — 50,4 грн/долар;

у 2028 році — 52,1 грн/долар;

у 2029 році — 54,1 грн/долар.

Курс долара. Джерело: дані МВФ

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти стверджують, що оскільки українці починали рік в районі 37 грн, а середній за прогнозом МВФ — 41 грн, то на кінець року — це 41 плюс 3-4 грн. Іншими словами, в кінець року країна вийде на позначку 44-45 грн за дол.

Також ми писали, що протягом першого тижня липня, а також упродовж усього місяця, на валютному ринку очікується відносний спокій з незначними коливаннями валютних курсів. Це свідчить про стабільність економічної ситуації в країні.