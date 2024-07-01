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МВФ прогнозирует курс доллара по 54 гривны — озвучены сроки

1 июля 2024 09:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Курс валют — известно, когда МВФ ожидает доллар по 54 грн в Украине
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до 54 гривен.

Такие цифры указаны в отчете World Economic Outlook.

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Как прогнозируют эксперты, в ближайшей перспективе ситуация на валютном рынке будет напряженной, однако контролируемой Национальным банком Украины (НБУ).

Как сообщается в отчете, к концу текущего года доллар вырастет до 41 гривен. То есть, ожидается медленная девальвация национальной валюты.

Курс американской валюты начнет набирать обороты в стоимости с 2025 года, а в 2027 году курс пересечет отметку в 50 гривен.

В World Economic Outlook прописано, что до 2029 года среднегодовой курс гривны по отношению к доллару может подняться до 54 гривен.

По расчетам МВФ, среднегодовой курс национальной по отношению к доллару будет составлять:

  • в 2024 году — 41,0 грн/доллар;
  • в 2025 году — 45,8 грн/доллар;
  • в 2026 году — 48,6 грн/доллар;
  • в 2027 году — 50,4 грн/доллар;
  • в 2028 году — 52,1 грн/доллар;
  • в 2029 году — 54,1 грн/доллар.

 

курс доллара
Курс доллара. Источник: данные МВФ

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты утверждают, что поскольку украинцы начинали год в районе 37 грн, а средний по прогнозу МВФ — 41 грн, то на конец года — это 41 плюс 3-4 грн. Другими словами, на конец года страна выйдет на отметку в 44-45 грн за долл.

Также мы писали, что в течение первой недели июля, а также в течение всего месяца, на валютном рынке ожидается относительное спокойствие с незначительными колебаниями валютных курсов. Это свидетельствует о стабильности экономической ситуации в стране.

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