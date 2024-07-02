Курс валют на 3 июля — банки снова повысили стоимость доллара и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке активно растет. Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июля 2024 года также утвердил официальный курс доллара на более высоком уровне.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка и сайты по мониторингу.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, НБУ установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 40,74 грн (+0,10);

евро — 43,69 грн (+0,01);

злотый — 10,09 грн (-0,07).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на украинском наличном рынке доллар дорожает. Стоит в среднем в покупке 40,51 грн (+0,12), в продаже — 40,98 грн (+0,08). Евро в покупке стоит — 43,48 грн (+0,08), в продаже — 44,15 грн (0,04).

В ПриватБанке доллар стоит в покупке 40,40 грн (+0,15), в продаже — 41,00 грн (+0,15). В Райффайзен Банке покупают за 40,50 грн (+0,10), продают — за 40,86 грн (+0,06). В Ощадбанке стоит при покупке 40,45 грн (+0,05), при продаже — 40,95 грн (+0,07).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 40,90 грн (+0,13), в продаже — 41,00 грн (+0,15). Евровалюта стоит в покупке 44,00 грн (+0,10), в продаже — 44,15 грн (+0,10).

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Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует незначительную девальвацию национальной валюты. Однако за пять лет курс доллара может подскочить до 54 гривен.

Также мы писали, что в Украине вырос спрос на наличную иностранную валюту, поэтому банки ввезли больший объем наличных денег в мае 2024 года. В общей сложности составил 1,176 миллиарда долларов, что на 4% больше против показателя в апреле.