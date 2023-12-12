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У банках та обмінниках різко подорожчав долар — яка зараз ситуація на ринку

12 грудня 2023 09:05
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Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 12 грудня — банки та обмінники різко змінили ціни
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Національний банк України (НБУ) знову підвищив вартість долара на 12 грудня 2023 року. Фінустанови та обмінники також змінили ціни на американську валюту.

Про це свідчать дані на офіційному сайті Нацбанку.

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Так, за інформацією НБУ, на 12 грудня курс встановлено на такому рівні:

  • долар — 36,87 грн (+0,13);
  • євро — 39,67 грн/євро (+0,07);
  • злотий — 9,16 грн/PLN (+0,02).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку України американська валюта також трохи підвищилась в ціні. У середньому долар коштує 37,63 грн. У купівлі — 36,93 грн (+0,10), у продажу — 37,53 грн (+0,10). Вартість євро у купівлі 39,72 грн (-0,03), в продажу — 40,68 грн (+0,06).

Свіжий курс валют у провідних банках 12 грудня

 

курс валют на 12 грудня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 12 грудня в обмінниках долар у купівлі коштує 37,55 грн  (+0,20), у продажу — 37,70 грн (+0,27). Вартість євро у купівлі — 40,30 грн (+0,20), у продажу — 40,50 грн (+0,18).

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Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) планують реалізовувати плани з подальшого скасування обмежень на валютному ринку. Наступні кроки у цьому напрямку залежатимуть від ситуації з курсом долара, цінами та надходженням міжнародної допомоги.

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