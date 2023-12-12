Курс валют на 12 декабря — банки и обменники резко изменили цены

В банках и обменниках резко подорожал доллар — какая сейчас ситуация на рынке
Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил стоимость доллара на 12 декабря 2023 года. Финучреждения и обменники также изменили цены на американскую валюту.
Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Нацбанка.
Курс доллара, евро и злотого
Так, по информации НБУ, на 12 декабря курс установлен на таком уровне:
- доллар — 36,87 грн (+0,13);
- евро — 39,67 грн/евро (+0,07);
- злотый — 9,16 грн/PLN (+0,02).
Курс валют в банках
По данным сайта Kurs, на наличном рынке американская валюта тоже повысилась в цене. В среднем доллар стоит 37,63 грн. В покупке — 36,93 грн (+0,10), в продаже — 37,53 грн (+0,10). Стоимость евро в покупке 39,72 грн (-0,03), в продаже — 40,68 грн (+0,06).
Свежий курс валют в ведущих банках 12 декабря
Курс валют в обменниках
По данным портала Minfin, 12 декабря в обменниках доллар в покупке стоит 37,55 грн (+0,20), в продаже — 37,70 грн (+0,27). Стоимость евро в покупке — 40,30 грн (+0,20), в продаже — 40,50 грн (+0,18).
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Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.
Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) планируют реализовывать планы по дальнейшей отмене ограничений на валютном рынке. Следующие шаги в этом направлении будут зависеть от ситуации с курсом доллара, ценами и поступлением международной помощи.
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