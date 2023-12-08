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В НБУ озвучили плани зі скасування обмежень на валютному ринку

8 грудня 2023 12:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Валютна лібералізація — в НБУ розповіли, коли скасують обмеження
Американська валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) планують реалізовувати плани з подальшого скасування обмежень на валютному ринку. Наступні кроки у цьому напрямку залежатимуть від ситуації з курсом долара, цінами та надходженням міжнародної допомоги.

Про це розповів очільник Центробанку Андрій Пишний в інтерв'ю виданню Euromoney.

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Плани з пом'якшення валютних обмежень

Як зазначив Пишний, подальшу лібералізацію проведуть поетапно. При цьому етапи будуть пов'язані більше з умовами, аніж з конкретними датами.

"Валютна лібералізація безпосередньо залежатиме від того, наскільки добре ми зможемо забезпечити стабільність обмінного курсу і цін при керованому обмінному курсі", — пояснив голова НБУ.

Водночас згадав про ризики, пов'язані з політикою США, адже Україна дуже залежить від партнерської фіндопомоги.

"Стабільність обмінного курсу забезпечується насамперед завдяки міжнародній фінансовій підтримці, що дозволяє нам поповнювати міжнародні резерви", — зауважив він.

Попри великий дефіцит бюджету через війну, надходження міжнародної допомоги дозволило минулого року відійти від монетарного фінансування і розпочати восени 2023-го перехід до гнучкого обмінного курсу, а також сконцентруватись на таргетуванні інфляції.

Після переходу до гнучкості курсу гривні до долара НБУ планує перейти до поетапного пом'якшення валютних обмежень.

"Зараз НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію — перейти до другого етапу валютної лібералізації і це те, що точно зробить життя бізнесу легшим", — додав Андрій Пишний.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2023 році Національному банку вдалося зупинити емісійне фінансування державного бюджету, до якого вдались під час повномасштабної війни. Чи повернуться до друку грошей у майбутньому, залежатиме від повноти фінансової підтримки міжнародних партнерів.

Також ми писали, що Міжнародний валютний фонд нещодавно поновив свої прогнози щодо економічного розвитку України. У фонді очікують на збільшення ВВП країни на 4,5% до кінця поточного року.

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