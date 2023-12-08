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В НБУ озвучили планы по отмене ограничений на валютном рынке

8 декабря 2023 12:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Валютная либерализация — в НБУ рассказали, когда отменят ограничения
Американская валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) планируют реализовывать планы по дальнейшей отмене ограничений на валютном рынке. Следующие шаги в этом направлении будут зависеть от ситуации с курсом доллара, ценами и поступлением международной помощи.

Об этом рассказал глава Центробанка Андрей Пышный в интервью изданию Euromoney.

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Как отметил Пышный, дальнейшую либерализацию проведут поэтапно. При этом этапы будут больше связаны с условиями, чем с конкретными датами.

"Валютная либерализация будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо мы сможем обеспечить стабильность обменного курса и цен при управляемом обменном курсе", — пояснил глава НБУ.

В то же время упомянул о рисках, связанных с политикой США, ведь Украина очень зависит от партнерской финпомощи.

"Стабильность обменного курса обеспечивается, прежде всего, благодаря международной финансовой поддержке, что позволяет нам пополнять международные резервы", — отметил он.

Несмотря на большой дефицит бюджета из-за войны, поступление международной помощи позволило в прошлом году отойти от монетарного финансирования и начать осенью 2023-го переход к гибкому обменному курсу, а также сконцентрироваться на таргетировании инфляции.

После перехода к гибкости курса гривны к доллару НБУ планирует перейти к поэтапному смягчению валютных ограничений.

"Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию — перейти ко второму этапу валютной либерализации и это то, что точно сделает жизнь бизнеса более легкой", — добавил Андрей Пышный.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2023 году Национальному банку удалось остановить эмиссионное финансирование государственного бюджета, к которому прибегли во время полномасштабной войны. Вернутся ли к печати денег в будущем, будет зависеть от полноты финансовой поддержки международных партнеров.

Также мы писали, что Международный валютный фонд недавно возобновил свои прогнозы по экономическому развитию Украины. В фонде ожидают увеличения ВВП страны на 4,5% к концу текущего года.

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