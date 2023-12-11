Курс валюти в Україні — скільки коштують долар та євро 11 грудня

В Україні підскочив курс долара — скільки коштує валюта
У Національному банку України (НБУ) підвищили курс долара на 11 грудня 2023 року. У банках та обмінниках також змінилась вартість американської валюти.
Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 11 грудня курс встановлено на рівні:
- долар — 36,74 грн (+0,07);
- євро — 39,60 грн/євро (+0,11);
- злотий — 9,14 грн/PLN (+0,02).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України вартість долара дещо знизилась. У середньому коштує 37,49 грн (-0,01). У купівлі — 36,80 грн, у продажу — 37,39 грн. Вартість євро у купівлі 39,70 грн, в продажу — 40,58 грн.
Свіжий курс валют у провідних банках 11 грудня
Курс валют в обмінниках
За даними порталу Minfin, 11 грудня в обмінних пунктах долар у купівлі коштує 37,45 грн (+0,16), у продажу — 37,55 грн (+0,16). Вартість євро у купівлі — 40,35 грн (+0,11), у продажу — 40,52 грн (+0,07).
Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.
Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) планують реалізовувати плани з подальшого скасування обмежень на валютному ринку. Наступні кроки у цьому напрямку залежатимуть від ситуації з курсом долара, цінами та надходженням міжнародної допомоги.
Також ми писали, що у 2023 році Національному банку вдалося зупинити емісійне фінансування державного бюджету, до якого вдались під час повномасштабної війни. Чи повернуться до друку грошей у майбутньому, залежатиме від повноти фінансової підтримки міжнародних партнерів.
Читайте Новини.LIVE!