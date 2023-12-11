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В Україні підскочив курс долара — скільки коштує валюта

11 грудня 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валюти в Україні — скільки коштують долар та євро 11 грудня
Обмінний пункт. Фото: УНІАН
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У Національному банку України (НБУ) підвищили курс долара на 11 грудня 2023 року. У банках та обмінниках також змінилась вартість американської валюти.

Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку.

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Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 11 грудня курс встановлено на рівні:

  • долар — 36,74 грн (+0,07);
  • євро — 39,60 грн/євро (+0,11);
  • злотий — 9,14 грн/PLN (+0,02).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку України вартість долара дещо знизилась. У середньому коштує 37,49 грн (-0,01). У купівлі — 36,80 грн, у продажу — 37,39 грн. Вартість євро у купівлі 39,70 грн, в продажу — 40,58 грн.

Свіжий курс валют у провідних банках 11 грудня

 

курс валют на 11 грудня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, 11 грудня в обмінних пунктах долар у купівлі коштує 37,45 грн (+0,16), у продажу — 37,55 грн (+0,16). Вартість євро у купівлі — 40,35 грн (+0,11), у продажу — 40,52 грн (+0,07).

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Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) планують реалізовувати плани з подальшого скасування обмежень на валютному ринку. Наступні кроки у цьому напрямку залежатимуть від ситуації з курсом долара, цінами та надходженням міжнародної допомоги.

Також ми писали, що  у 2023 році Національному банку вдалося зупинити емісійне фінансування державного бюджету, до якого вдались під час повномасштабної війни. Чи повернуться до друку грошей у майбутньому, залежатиме від повноти фінансової підтримки міжнародних партнерів.

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