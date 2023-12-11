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В Украине подскочил курс доллара — сколько стоит валюта

11 декабря 2023 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валюты в Украине — сколько стоят доллар и евро 11 декабря
Обменный пункт. Фото: УНИАН
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

В Национальном банке Украины (НБУ) повысили курс доллара на 11 декабря 2023 года. В банках и обменниках также изменилась стоимость американской валюты.

Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка.

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Так, согласно официальной информации НБУ, на 11 декабря курс установлен на уровне:

  • доллар — 36,74 грн (+0,07);
  • евро — 39,60 грн/евро (+0,11);
  • злотый — 9,14 грн/PLN (+0,02).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке Украины стоимость доллара несколько снизилась. В среднем стоит 37,49 грн (-0,01). В покупке — 36,80 грн, в продаже — 37,39 грн. Стоимость евро в покупке 39,70 грн, в продаже — 40,58 грн.

Свежий курс валют в ведущих банках 11 декабря

 

курс валют на 11 декабря
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 11 декабря в обменных пунктах доллар в покупке стоит 37,45 грн (+0,16), в продаже — 37,55 грн (+0,16). Стоимость евро в покупке — 40,35 грн (+0,11), в продаже — 40,52 грн (+0,07).

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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) планируют реализовывать планы по дальнейшей отмене ограничений на валютном рынке. Следующие шаги в этом направлении будут зависеть от ситуации с курсом доллара, ценами и поступлением международной помощи.

Также мы писали, что в 2023 году Национальному банку удалось остановить эмиссионное финансирование государственного бюджета, к которому прибегли во время полномасштабной войны. Вернутся ли к печати деньги в будущем, будет зависеть от полноты финансовой поддержки международных партнеров.

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