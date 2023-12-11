Курс валюты в Украине — сколько стоят доллар и евро 11 декабря

Обменный пункт. Фото: УНИАН

В Национальном банке Украины (НБУ) повысили курс доллара на 11 декабря 2023 года. В банках и обменниках также изменилась стоимость американской валюты.

Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на 11 декабря курс установлен на уровне:

доллар — 36,74 грн (+0,07);

евро — 39,60 грн/евро (+0,11);

злотый — 9,14 грн/PLN (+0,02).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке Украины стоимость доллара несколько снизилась. В среднем стоит 37,49 грн (-0,01). В покупке — 36,80 грн, в продаже — 37,39 грн. Стоимость евро в покупке 39,70 грн, в продаже — 40,58 грн.

Свежий курс валют в ведущих банках 11 декабря

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, 11 декабря в обменных пунктах доллар в покупке стоит 37,45 грн (+0,16), в продаже — 37,55 грн (+0,16). Стоимость евро в покупке — 40,35 грн (+0,11), в продаже — 40,52 грн (+0,07).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) планируют реализовывать планы по дальнейшей отмене ограничений на валютном рынке. Следующие шаги в этом направлении будут зависеть от ситуации с курсом доллара, ценами и поступлением международной помощи.

Также мы писали, что в 2023 году Национальному банку удалось остановить эмиссионное финансирование государственного бюджета, к которому прибегли во время полномасштабной войны. Вернутся ли к печати деньги в будущем, будет зависеть от полноты финансовой поддержки международных партнеров.