Обмін валюти по-новому — як змінились ліміти у грудні

Американська валюта у руках. Фото: Unplush

В Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.

Про це нагадав народний депутат від "Слуги народу", голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Згідно з рішенням Національного банку, громадяни можуть купувати таку кількість готівкової іноземної валюти, яка необхідна. Нові правила, які запрацювали з 1 грудня поточного року, поширюються як на банки, так і на обмінники.

"НБУ скасував обмеження щодо обсягу продажу готівкової валюти населенню. Це важливий крок на шляху до валютної лібералізації, пом’якшення валютних обмежень", — написав голова профільного комітету.

До цього купувати валюту можна було тільки на певну суму.

Як зазначив Гетманцев, обсяг продажу готівкової валюти для кожної фінустанови визначався як сума низки складових.

Зокрема, банки враховували залишок готівкової валюти у банках станом на 13 квітня минулого року, рівень перевищення між купівлею-продажем валюти та 120% від суми придбаної безготівкової валюти.

В НБУ, коментуючи нововведення, наголосили, що рішення про скасування обмежень на продаж валюти населенню покликане позитивно позначитися на стані валютного ринку. Очікується, що це посприяє:

мінімізації різниці між готівковим й безготівковим курсами;

стабілізації курсових очікувань;

збільшення стійкості українського валютного ринку.

Регулятор пояснив, що таким чином продовжується пом’якшення валютних обмежень з урахуванням потреби збереження макрофінансової стабільності, захисту золотовалютних резервів, забезпечення потреб оборони, економіки та українців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) планують реалізовувати плани з подальшого скасування обмежень на валютному ринку. Наступні кроки у цьому напрямку залежатимуть від ситуації з курсом долара, цінами та надходженням міжнародної допомоги.

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