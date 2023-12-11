Обмен валюты по-новому – как изменились лимиты в декабре

Украинцы начали обменивать валюту по-новому — как изменились лимиты
В Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.
Об этом напомнил народный депутат от "Слуги народа", глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.
Обмен валюты по-новому в Украине
Согласно решению Национального банка, граждане могут покупать такое количество наличной иностранной валюты, которое необходимо. Новые правила, заработавшие с 1 декабря текущего года, распространяются как на банки, так и обменники.
"НБУ отменил ограничения по объему продаж наличной валюты населению. Это важный шаг на пути к валютной либерализации, смягчения валютных ограничений", — написал глава профильного комитета.
До этого покупать валюту можно было только на определенную сумму.
Как отметил Гетманцев, объем продаж наличной валюты для каждого финучреждения определялся как сумма ряда составляющих.
В частности, банки учитывали остаток наличной валюты в банках на 13 апреля прошлого года, уровень превышения между куплей-продажей валюты и 120% от суммы приобретенной безналичной валюты.
В НБУ, комментируя нововведение, отметили, что решение об отмене ограничений на продажу валюты населению призвано положительно отразиться на состоянии валютного рынка. Ожидается, что это поможет:
- в минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;
- стабилизации курсовых ожиданий;
- увеличении стойкости украинского валютного рынка.
Регулятор пояснил, что таким образом продолжается смягчение валютных ограничений с учетом необходимости сохранения макрофинансовой стабильности, защиты золотовалютных резервов, обеспечения обороны, экономики и украинцев.
Что еще стоит знать
Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) планируют реализовывать планы по дальнейшей отмене ограничений на валютном рынке. Следующие шаги в этом направлении будут зависеть от ситуации с курсом доллара, ценами и поступлением международной помощи.
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