Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Украинцы начали обменивать валюту по-новому — как изменились лимиты arrow

Украинцы начали обменивать валюту по-новому — как изменились лимиты

11 декабря 2023 10:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Обмен валюты по-новому – как изменились лимиты в декабре
Американская валюта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.

Об этом напомнил народный депутат от "Слуги народа", глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

Читайте также:

Обмен валюты по-новому в Украине

Согласно решению Национального банка, граждане могут покупать такое количество наличной иностранной валюты, которое необходимо. Новые правила, заработавшие с 1 декабря текущего года, распространяются как на банки, так и обменники.

"НБУ отменил ограничения по объему продаж наличной валюты населению. Это важный шаг на пути к валютной либерализации, смягчения валютных ограничений", — написал глава профильного комитета.

До этого покупать валюту можно было только на определенную сумму.

Как отметил Гетманцев, объем продаж наличной валюты для каждого финучреждения определялся как сумма ряда составляющих.

В частности, банки учитывали остаток наличной валюты в банках на 13 апреля прошлого года, уровень превышения между куплей-продажей валюты и 120% от суммы приобретенной безналичной валюты.

В НБУ, комментируя нововведение, отметили, что решение об отмене ограничений на продажу валюты населению призвано положительно отразиться на состоянии валютного рынка. Ожидается, что это поможет:

  • в минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;
  • стабилизации курсовых ожиданий;
  • увеличении стойкости украинского валютного рынка.

Регулятор пояснил, что таким образом продолжается смягчение валютных ограничений с учетом необходимости сохранения макрофинансовой стабильности, защиты золотовалютных резервов, обеспечения обороны, экономики и украинцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) планируют реализовывать планы по дальнейшей отмене ограничений на валютном рынке. Следующие шаги в этом направлении будут зависеть от ситуации с курсом доллара, ценами и поступлением международной помощи.

Также мы писали, что в государственном финучреждении Ощадбанк обещают некоторым клиентам эксклюзивные услуги. Речь идет о владельцах премиальных платежных карт.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага - 80x80

Как улучшить мобилизацию в Украине: три шага

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

Актуальное по теме