Обмен валюты по-новому – как изменились лимиты в декабре

Американская валюта в руках. Фото: Unplush

В Украине в декабре 2023 года изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.

Об этом напомнил народный депутат от "Слуги народа", глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Согласно решению Национального банка, граждане могут покупать такое количество наличной иностранной валюты, которое необходимо. Новые правила, заработавшие с 1 декабря текущего года, распространяются как на банки, так и обменники.

"НБУ отменил ограничения по объему продаж наличной валюты населению. Это важный шаг на пути к валютной либерализации, смягчения валютных ограничений", — написал глава профильного комитета.

До этого покупать валюту можно было только на определенную сумму.

Как отметил Гетманцев, объем продаж наличной валюты для каждого финучреждения определялся как сумма ряда составляющих.

В частности, банки учитывали остаток наличной валюты в банках на 13 апреля прошлого года, уровень превышения между куплей-продажей валюты и 120% от суммы приобретенной безналичной валюты.

В НБУ, комментируя нововведение, отметили, что решение об отмене ограничений на продажу валюты населению призвано положительно отразиться на состоянии валютного рынка. Ожидается, что это поможет:

в минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

увеличении стойкости украинского валютного рынка.

Регулятор пояснил, что таким образом продолжается смягчение валютных ограничений с учетом необходимости сохранения макрофинансовой стабильности, защиты золотовалютных резервов, обеспечения обороны, экономики и украинцев.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) планируют реализовывать планы по дальнейшей отмене ограничений на валютном рынке. Следующие шаги в этом направлении будут зависеть от ситуации с курсом доллара, ценами и поступлением международной помощи.

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