Ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна культури

Людина тримає у руці качан кукурудзи. Фото: УНІАН

На українському ринку кукурудзи ціни залишаються нестабільними. Хоча останніми днями спостерігається тенденція до здешевшання агрокультури.

Про це кажуть аналітики Української універсальної біржі.

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Як зазначається, кукурудза дешевшає, оскільки український агроринок потрапив під вплив негативних тенденцій на світовому ринку. Також експерти поступово задовольняли свої поточні потреби, що теж впливало на цінові зміни.

"Водночас обмежена пропозиція та конкуренція з боку вітчизняних переробників не дозволили цінам суттєво знизитися", — зауважили експерти.

Середні ціни на кукурудзу

За даними на профільному порталі Tripoli.land, показники українському ринку кукурудзи стрімко знижуються з 4 березня.

Найдорожче тонна кукурудзи торгувалася ще у перший день весни. Тоді середня ціна на агрокультуру становила 9 623 грн за тонну. Але вже 4 березня вартість тонни знизилася до показника у 9 617 грн.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: ціни на кукурудзу з 1 березня

Здешевшання тривало й наступними днями, тож станом на 9 березня середня ціна за тонну кукурудзи становить 9 456 грн.

Нещодавно ми розповідали, що на українському агроринку фіксується зниження ціни та попиту на соняшник. Впродовж останнього тижня тонна подешевшала одразу на 500 грн.

Також ми писали, що в Україні можуть збільшитися врожаї деяких агрокультур. Як не дивно, цьому сприятиме глобальне потепління.