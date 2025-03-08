Ціни на соняшник — аналітики пояснили, чому так стрімко дешевшає культура

Робітник засипає насіння соняшника в сівалку. Фото: УНІАН

На світовому агроринку зберігається нестабільна ситуація з цінами. Це впливає й на українську агросферу. Так, впродовж останнього тижня тонна соняшника під час торгів подешевшала на 500 грн.

Про це йдеться у Telegram-каналі Spike Brokers.

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Що відбувається з цінами на соняшник

Як зазначають аналітики, торговельна активність на українському агроринку є млявою, адже пропозиція олійної культури від виробників низька.

"Водночас більшість переробників залишаються непокритими на березень-квітень, що може підтримати ринок у найближчій перспективі", — йдеться у повідомленні.

Експерти вважають, що нестабільність з цінами на соняшник зберігатиметься й надалі.

"Якщо соєва олія продовжить падіння, то й соняшникова може втратити ще 10 дол. на тонні найближчими днями. Це потягне за собою і соняшник: вже цього тижня може бути подальше зниження на 200-300 грн/т", — йдеться у повідомленні.

Якими зараз є середні ціни на соняшник

На українському агроринку станом на 8 середня ціна на соняшник становить 25 666 грн за тонну.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: як змінювалися ціни на соняшник

Примітно, що агрокультура, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, дешевшає, починаючи з 28 лютого.

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