Цены на подсолнечник — аналитики объяснили, почему так стремительно дешевеет культура

Рабочий засыпает семена подсолнечника в сеялку. Фото: УНИАН

На мировом агрорынке сохраняется нестабильная ситуация с ценами. Это влияет и на украинскую агросферу. Так, в течение последней недели тонна подсолнечника во время торгов подешевела на 500 грн.

Об этом говорится в Telegram-канале Spike Brokers.

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Что происходит с ценами на подсолнечник

Как отмечают аналитики, торговая активность на украинском агрорынке является вялой, ведь предложение масличной культуры от производителей низкое.

"В то же время большинство переработчиков остаются непокрытыми на март-апрель, что может поддержать рынок в ближайшей перспективе", — говорится в сообщении.

Эксперты считают, что нестабильность с ценами на подсолнечник будет сохраняться и в дальнейшем.

"Если соевое масло продолжит падение, то и подсолнечное может потерять еще 10 долл. на тонне в ближайшие дни. Это потянет за собой и подсолнечник: уже на этой неделе может быть дальнейшее снижение на 200-300 грн/т", — говорится в сообщении.

Каковы сейчас средние цены на подсолнечник

На украинском агрорынке по состоянию на 8 средняя цена на подсолнечник составляет 25 666 грн за тонну.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: как менялись цены на подсолнечник

Примечательно, что агрокультура, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, дешевеет начиная с 28 февраля.

Ранее мы писали, что на фоне глобального потепления аграрии смогут собирать гораздо большие урожаи. Все потому, что некоторые агрокультуры любят высокие температурные показатели.

Также напомним, как изменились цены на зерно в начале марта. Аналитики объяснили, почему некоторые мукомольные предприятия приостанавливали свою работу.