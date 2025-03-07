Врожайність зернових в Україні — як зміни клімату вплинуть на українські врожаї

Збір врожаю. Фото: УНІАН

В Україні, ймовірно, суттєво збільшиться врожайність кукурудзи та цукрового буряку в найближчі роки. Це безпосередньо пов'язано з кліматичними змінами.

Про це розповів в інтерв'ю Youtube-проекту "Грунтовно" консультант з рослинництва Антон Штадлер.

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За його словами, ці культури є теплолюбними, тож підвищенню врожайності сприятимуть теплі та вологі зими. Наприклад, в Німеччині в умовах потепління врожайність може зростати навіть у два рази.

"І таке можливо й в Україні", — каже він.

При цьому, як каже експерт, глобальне потепління створить сприятливі умови для розповсюдження різноманітних хвороб, які загрожуватимуть агрокультурам. Також аграріям доведеться частіше зважати на погоду та зміщувати строки посівних кампаній. Частина аграріїв в Європі вже зважають на нові умови.

"Зокрема, в Німеччині протягом останніх 5-7 років оптимальні строки сівби змістилися. Для ріпаку це початок вересня, а для пшениці — це скоріше кінець вересня або початок жовтня. В Україні теж відбувається зміщення строків сівби", — зауважив Антон Штадлер.

Про що ще варто знати

На українському агроринку очікується значне зниження цін на соняшникову та соєву олії. Причина — мита США на товари з Мексики, Канади та Китаю. Як зазначають аналітики, у березні та квітні ціни на соняшник знизяться до 28 тис. грн за тонну, хоча раніше передбачалося, що вартість коливатиметься на рівні 29-29,5 тис. грн/тонна.

Тим часом завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух нещодавно розповіла, що кліматичні зміни дозволять аграріям вирощувати в Україні субтропічні рослини. До того ж врожай зернових аграрії збиратимуть тричі на рік.

Також нагадаємо, що за даними кліматичної служби Copernicus, 2025 рік може стати найтеплішим роком за усю історію спостережень. Так, очікується, що глобальна температура перетне позначку у 1,5°C вище доіндустріального рівня.