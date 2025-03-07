Урожайность зерновых в Украине — как изменения климата повлияют на украинские урожаи

Сбор урожая. Фото: УНИАН

В Украине, вероятно, существенно увеличится урожайность кукурузы и сахарной свеклы в ближайшие годы. Это напрямую связано с климатическими изменениями.

Об этом рассказал в интервью Youtube-проекту "Грунтовно" консультант по растениеводству Антон Штадлер.

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По его словам, эти культуры являются теплолюбивыми, поэтому повышению урожайности будут способствовать теплые и влажные зимы. Например, в Германии в условиях потепления урожайность может увеличиться даже в два раза.

"И такое возможно и в Украине", — говорит он.

При этом, как говорит эксперт, глобальное потепление создаст благоприятные условия для распространения различных болезней, которые будут угрожать агрокультурам. Также аграриям придется чаще учитывать погоду и смещать сроки посевных кампаний. Часть аграриев в Европе уже учитывает новые условия.

"В частности, в Германии в течение последних 5-7 лет оптимальные сроки сева сместились. Для рапса это начало сентября, а для пшеницы — это скорее конец сентября или начало октября. В Украине тоже происходит смещение сроков сева", — отметил Антон Штадлер.

О чем еще стоит знать

На украинском агрорынке ожидается значительное снижение цен на подсолнечное и соевое масло. Причина — пошлины США на товары из Мексики, Канады и Китая. Как отмечают аналитики, в марте и апреле цены на подсолнечник снизятся до 28 тыс. грн за тонну, хотя ранее предполагалось, что стоимость будет колебаться на уровне 29-29,5 тыс. грн/тонна.

Между тем заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух недавно рассказала, что климатические изменения позволят аграриям выращивать в Украине субтропические растения. К тому же урожай зерновых аграрии будут собирать трижды в год.

Также напомним, что по данным климатической службы Copernicus, 2025 год может стать самым теплым годом за всю историю наблюдений. Так, ожидается, что глобальная температура пересечет отметку в 1,5 °C выше доиндустриального уровня.