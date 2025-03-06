Торгівельна війна між США, Канадаю і Китаєм — як це вплине на український агроринок

Пересипка зерна. Фото: УНІАН

Торгівельна війна, яка розгорілася після рішення президента США Дональда Трампа запровадити мита на товари з Мексики, Канади та Китаю, вплине на український агроринок. Очікується, що подешевшає як мінімум одна із культур.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Всеукраїнської аграрної ради.

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Що відбувається

Як зазначається, політика глави Білого дому вже спровокувала негайну реакцію на світових біржах та змінила баланс на ринку рослинних олій, зокрема соєвої та соняшникової.

"Ціна на соєву олію різко знизилася за останні кілька днів, і це зачіпає і ринок соняшникової олії. Ми вже втратили приблизно від 5 до 10 доларів на тонні соняшникової олії за минулий тиждень. Сезонна модель усе ще сигналізує про можливість зростання цін на соняшник у березні-квітні, але торгівельні війни, найімовірніше, стримуватимуть це зростання", — попереджають аналітики.

Раніше очікувалося, що діапазон цін на соняшникову олію в березні та квітні підвищиться до рівня 29-29,5 тис. грн за т. Тепер ця ймовірність знизилася.

"Зараз ціна на соняшник становитиме близько 28 тис. грн за тонну можливо, з короткочасними підйомами", — йдеться у повідомленні.

При цьому експерти вважають, що попри негативні фактори, український соняшник може отримати й певну вигоду від торгівельної війни.

"Американська соєва олія може фактично зникнути з європейського ринку або скоротити свою присутність до мінімуму. Це означає, що Європа шукатиме альтернативу — можливо, в аргентинській соєвій олії, можливо, у пальмовій. Але частина попиту перейде й на соняшникову олію", — підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Сполучних Штатів Дональд Трамп погодив введення мит щодо низки країн. На його думку, це дозволить Америці "знову бути великою".

Також ми розповідали, що українські агровиробники отримають від продовольчої та сільськогосподарської організації ООН модульні зерносховища. Завдяки цьому аграрії розв'яжуть проблему дефіциту місця для врожаю.