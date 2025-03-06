Торговая война между США, Канадой и Китаем — как это повлияет на украинский агрорынок

Пересыпка зерна. Фото: УНИАН

Торговая война, которая разгорелась после решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая, повлияет на украинский агрорынок. Ожидается, что подешевеет как минимум одна из культур.

Об этом говорится в сообщении на сайте Всеукраинского аграрного совета.

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Что происходит

Как отмечается, политика главы Белого дома уже спровоцировала немедленную реакцию на мировых биржах и изменила баланс на рынке растительных масел, в частности соевого и подсолнечного.

"Цена на соевое масло резко снизилась за последние несколько дней, и это затрагивает и рынок подсолнечного масла. Мы уже потеряли примерно от 5 до 10 долларов на тонне подсолнечного масла за прошедшую неделю. Сезонная модель все еще сигнализирует о возможности роста цен на подсолнечник в марте-апреле, но торговые войны, скорее всего, будут сдерживать этот рост", — предупреждают аналитики.

Ранее ожидалось, что диапазон цен на подсолнечное масло в марте и апреле повысится до уровня 29-29,5 тыс. грн за тонну. Теперь эта вероятность снизилась.

"Сейчас цена на подсолнечник составит около 28 тыс. грн за тонну возможно, с кратковременными подъемами", — говорится в сообщении.

При этом эксперты считают, что несмотря на негативные факторы, украинский подсолнечник может получить и определенную выгоду от торговой войны.

"Американское соевое масло может фактически исчезнуть с европейского рынка или сократить свое присутствие до минимума. Это означает, что Европа будет искать альтернативу — возможно, в аргентинском соевом масле, возможно, в пальмовом. Но часть спроса перейдет и на подсолнечное масло", — подчеркивают аналитики.

Напомним, в конце февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласовал введение пошлин в отношении ряда стран. По его мнению, это позволит Америке "снова быть великой".

Также мы рассказывали, что украинские агропроизводители получат от продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН модульные зернохранилища. Благодаря этому аграрии решат проблему дефицита места для урожая.