Ціни на пшеницю — якою є середня вартість зерна

Врожай пшениці. Фото: УНІАН

Пшениця на аграрному ринку в Україні продовжує додавати у ціні. Також зростає зацікавленість покупців.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як змінилася вартість пшениці за останній тиждень.

Читайте також:

Ціни на пшеницю — що відбувається на аграрному ринку

Як зазначають аналітики, фактична ціна пшениці зростає на фоні малої пропозиції продукції на ринку. Особливо це стосується пшениці борошномельної якості.

Так, багатьом борошномелам не вистачало пшениці, тож заводи не працювали на повну потужність. Деякі підприємства взагалі призупиняли виробництво. Простій міг тривати від декількох днів до тижня часу.

"Пропозиції пшениці 3-го класу та фуражу надходили в достатній кількості, проте не всі аграрії були готові поступатися в ціні і пропонували зерно за максимальними цінами", — зауважують експерти.

Якою є середня вартість пшениці

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, в період з 25 лютого по 5 березня середня вартість за тонну пшениці знизилася на 47 грн.

Скришот. Середня вартість пшениці

Раніше ми розповідали, яка культура була найрентабельнішою у 2024 році. Відомо, на якій культурі заробляли фермери.

Також ми писали, на українській митниці посилився контроль над експортом зерна. Тож, торік завдяки змінам бюджет доотримав 6 млрд дол. валютного виторгу.