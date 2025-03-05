Цены на пшеницу — какова средняя стоимость зерна

Урожай пшеницы. Фото: УНИАН

Пшеница на аграрном рынке в Украине продолжает прибавлять в цене. Также растет заинтересованность покупателей.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, как изменилась стоимость пшеницы за последнюю неделю.

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Как отмечают аналитики, фактическая цена пшеницы растет на фоне малого предложения продукции на рынке. Особенно это касается пшеницы мукомольного качества.

Так, многим мукомолам не хватало пшеницы, поэтому заводы не работали на полную мощность. Некоторые предприятия вообще приостанавливали производство. Простой мог длиться от нескольких дней до недели времени.

"Предложения пшеницы 3-го класса и фуража поступали в достаточном количестве, однако не все аграрии были готовы уступать в цене и предлагали зерно по максимальным ценам", — отмечают эксперты.

Какова средняя стоимость пшеницы

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, в период с 25 февраля по 5 марта средняя стоимость за тонну пшеницы снизилась на 47 грн.

Скриншот. Средняя стоимость пшеницы

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