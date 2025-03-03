Експорт української пшениці у 2025 році — які країни домовилися про постачання

Вантажівки розвантажують пшеницю. Фото: УНІАН

На початку 2025 року міжнародні експортери, які раніше віддавали перевагу російській пшениці, почали звертати активну увагу на українську агропродукцію. При цьому у січні та лютому експорт пшениці з України знизився, склавши менше мільйона тонн щомісяця.

Про це повідомляють у Всеукраїнській аграрній раді.

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Зазначається, що українську пшеницю, як альтернативу російським поставкам, наразі розглядають такі країни, як:

Єгипет;

Алжир;

Туніс;

Марокко;

Румунія ;

Болгарія.

"Це вже призвело до зростання темпів експорту української пшениці. За попередніми даними, на березень вже законтрактовано 750 тисяч тонн, а деякі трейдери прогнозують, що обсяги можуть досягти мільйона тонн", — зазначили агроексперти.

Тим часом станом на 1 березня запаси зерна в Україні оцінюються у 7,4 млн тонн — це суттєво менше, ніж у попередній сезон (понад 10 млн тонн). Через це, як вважають аналітики, на ринку відбуватимуться цінові коливання.

Що відбувається з цінами на пшеницю

Водночас на внутрішньому ринку продовольчої пшениці активізувалися переробники. Наприклад, підприємства у Київській та Вінницькій областях за пшеницю другого класу пропонують від 10,8 тис. грн до 11 тис. грн/т. Їхні ціни перебувають майже на одному рівні з експортними.

"Переробники активно конкурують за другий клас пшениці, що робить продаж на внутрішньому ринку більш вигідним, ніж експорт. Якщо фермери бачать вигідні умови на внутрішньому ринку, є сенс скористатися цим і продати продукцію локально", — зауважують експерти.

Раніше стало відомо, що Україна у період з липня по січень 2024/2025 маркетингового року заробила на експорті зернових 11 млрд дол. Найчастіше за кордон постачалася кукурудза, пшениця та ячмінь.

Також ми розповідали, що чотири країни ЄС вважають за потрібне, щоби блок відновив довоєнні квоти на імпорт української агропродукції. Усе задля того, щоб "захистити місцевих фермерів".