Дохід від експорту зерна у 2025 році — скільки вже заробила Україна

Пшениця у полі. Фото: УНІАН

Україна експортує за кордон усе більше зернових та зернобобових культур під час війни. Так, у період з липня 2024 року по січень 2025-го маркетингового року, експорт зріс до 11 млрд доларів.

Про це повідомляє Українська зернова асоціація.

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Зазначається, що за цей період експорт кукурудзи збільшився до 2,412 млрд доларів, пшениці — до 2,084 млрд доларів, а ячменю — до 350 млн доларів. Також зросли показники експорту сої та ріпаку — до 909 млн доларів та 1 452 млрд доларів відповідно.

Водночас знижуються темпи експорту соняшникового насіння. За даними асоціації, показники впали до 22 млн доларів. Тим часом експорт соняшникової олії скоротився на майже 3% і становить 2 701 млрд доларів.

Експорт зерна у 2024 році — яким були обсяги

Торік Україна експортувала аграрної продукції на суму у 24,5 млрд доларів (59% в загальному експорті). Більшим цей показник лише до повномасташбної війни — 2021 році він становив 27,7 млрд доларів.

Загалом минулого року аграрії експортували 78,3 млн тонн своєї родукції. Найбільша частка припала на соняшникову олію — 21%.

Тим часом чотири країни ЄС запропонували блоку відновити довоєнні квоти на імпорт української агропродукції. Усе задля того, щоби "захистити місцеви фермерів".

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