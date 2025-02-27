Доход от экспорта зерна в 2025 году — сколько уже заработала Украина

Пшеница в поле. Фото: УНИАН

Украина экспортирует за границу все больше зерновых и зернобобовых культур во время войны. Так, в период с июля по январь 2024/2025 маркетингового года экспорт вырос до 11 млрд долларов.

Об этом сообщает Украинская зерновая ассоциация.

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Отмечается, что за этот период экспорт кукурузы увеличился до 2 412 млрд долларов, пшеницы — до 2 084 млрд долларов, а ячменя — до 350 млн долларов. Также выросли показатели экспорта сои и рапса — до 909 млн долларов и 1 452 млрд долларов соответственно.

В то же время снижаются темпы экспорта семян подсолнечника. По данным ассоциации, показатели упали до 22 млн долларов. Между тем экспорт подсолнечного масла сократился почти на 3% и составляет 2 701 млрд долларов.

Экспорт зерна в 2024 году — каким были объемы

В прошлом году Украина экспортировала аграрной продукции на сумму в 24,5 млрд долларов (59% в общем экспорте). Большим этот показатель был только до полномасштабной войны — в 2021 году он составлял 27,7 млрд долларов.

Всего в прошлом году аграрии экспортировали 78,3 млн тонн своей продукции. Наибольшая часть пришлась на подсолнечное масло — 21%.

Между тем четыре страны ЕС предложили блоку восстановить довоенные квоты на импорт украинской агропродукции. Все для того, чтобы "защитить местных фермеров".

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