Экспорт украинской пшеницы в 2025 году — какие страны договорились о поставках

В мире растет популярность украинской пшеницы — что известно
В начале 2025 года международные экспортеры, которые ранее отдавали предпочтение российской пшенице, начали обращать активное внимание на украинскую агропродукцию. При этом в январе и феврале экспорт пшеницы из Украины снизился, составив менее миллиона тонн ежемесячно.
Об этом сообщают во Всеукраинском аграрном совете.
Где за рубежом покупают украинскую пшеницу
Отмечается, что украинскую пшеницу, как альтернативу российским поставкам, сейчас рассматривают такие страны, как:
- Египет;
- Алжир;
- Тунис;
- Марокко;
- Румыния;
- Болгария.
"Это уже привело к росту темпов экспорта украинской пшеницы. По предварительным данным, на март уже законтрактовано 750 тысяч тонн, а некоторые трейдеры прогнозируют, что объемы могут достичь миллиона тонн", — отметили агроэксперты.
Между тем по состоянию на 1 марта запасы зерна в Украине оцениваются в 7,4 млн тонн — это существенно меньше, чем в предыдущий сезон (более 10 млн тонн). Поэтому, как считают аналитики, на рынке будут происходить ценовые колебания.
Что происходит с ценами на пшеницу
В то же время на внутреннем рынке продовольственной пшеницы активизировались переработчики. Например, предприятия в Киевской и Винницкой областях за пшеницу второго класса предлагают от 10,8 тыс. грн до 11 тыс. грн/т. Их цены находятся почти на одном уровне с экспортными.
"Переработчики активно конкурируют за второй класс пшеницы, что делает продажу на внутреннем рынке более выгодной, чем экспорт. Если фермеры видят выгодные условия на внутреннем рынке, есть смысл воспользоваться этим и продать продукцию локально", — отмечают эксперты.
Ранее стало известно, что Украина в период с июля по январь 2024/2025 маркетингового года заработала на экспорте зерновых 11 млрд долл. Чаще всего за границу поставлялась кукуруза, пшеница и ячмень.
Также мы рассказывали, что четыре страны ЕС считают нужным, чтобы блок восстановил довоенные квоты на импорт украинской агропродукции. Все для того, чтобы "защитить местных фермеров".
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