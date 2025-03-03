Экспорт украинской пшеницы в 2025 году — какие страны договорились о поставках

Грузовики разгружают пшеницу. Фото: УНИАН

В начале 2025 года международные экспортеры, которые ранее отдавали предпочтение российской пшенице, начали обращать активное внимание на украинскую агропродукцию. При этом в январе и феврале экспорт пшеницы из Украины снизился, составив менее миллиона тонн ежемесячно.

Об этом сообщают во Всеукраинском аграрном совете.

Читайте также:

Где за рубежом покупают украинскую пшеницу

Отмечается, что украинскую пшеницу, как альтернативу российским поставкам, сейчас рассматривают такие страны, как:

Египет;

Алжир;

Тунис;

Марокко;

Румыния;

Болгария.

"Это уже привело к росту темпов экспорта украинской пшеницы. По предварительным данным, на март уже законтрактовано 750 тысяч тонн, а некоторые трейдеры прогнозируют, что объемы могут достичь миллиона тонн", — отметили агроэксперты.

Между тем по состоянию на 1 марта запасы зерна в Украине оцениваются в 7,4 млн тонн — это существенно меньше, чем в предыдущий сезон (более 10 млн тонн). Поэтому, как считают аналитики, на рынке будут происходить ценовые колебания.

Что происходит с ценами на пшеницу

В то же время на внутреннем рынке продовольственной пшеницы активизировались переработчики. Например, предприятия в Киевской и Винницкой областях за пшеницу второго класса предлагают от 10,8 тыс. грн до 11 тыс. грн/т. Их цены находятся почти на одном уровне с экспортными.

"Переработчики активно конкурируют за второй класс пшеницы, что делает продажу на внутреннем рынке более выгодной, чем экспорт. Если фермеры видят выгодные условия на внутреннем рынке, есть смысл воспользоваться этим и продать продукцию локально", — отмечают эксперты.

Ранее стало известно, что Украина в период с июля по январь 2024/2025 маркетингового года заработала на экспорте зерновых 11 млрд долл. Чаще всего за границу поставлялась кукуруза, пшеница и ячмень.

Также мы рассказывали, что четыре страны ЕС считают нужным, чтобы блок восстановил довоенные квоты на импорт украинской агропродукции. Все для того, чтобы "защитить местных фермеров".