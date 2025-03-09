Цены на кукурузу — сколько стоит тонна культуры

Человек держит в руке качан кукурузы. Фото: УНИАН

На украинском рынке кукурузы цены остаются нестабильными. Хотя в последние дни наблюдается тенденция к удешевлению агрокультуры.

Об этом говорят аналитики Украинской универсальной биржи.

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Изменения на украинском агрорынке — что известно

Как отмечается, кукуруза дешевеет, поскольку украинский агрорынок попал под влияние негативных тенденций на мировом рынке. Также эксперты постепенно удовлетворяли свои текущие потребности, что тоже влияло на ценовые изменения.

"В то же время ограниченное предложение и конкуренция со стороны отечественных переработчиков не позволили ценам существенно снизиться", — отметили эксперты.

Средние цены на кукурузу

По данным на профильном портале Tripoli.land, показатели украинского рынка кукурузы стремительно снижаются с 4 марта.

Дороже всего тонна кукурузы торговалась еще в первый день весны. Тогда средняя цена на агрокультуру составляла 9 623 грн за тонну. Но уже 4 марта стоимость тонны снизилась до показателя в 9 617 грн.

Скриншот: Tripoli.land. Фото: цены на кукурузу с 1 марта

Удешевление продолжалось и в последующие дни, поэтому по состоянию на 9 марта средняя цена за тонну кукурузы составляет 9 456 грн.

Недавно мы рассказывали, что на украинском агрорынке фиксируется снижение цены и спроса на подсолнечник. В течение последней недели тонна подешевела сразу на 500 грн.

Также мы писали, что в Украине могут увеличиться урожаи некоторых агрокультур. Как ни странно, этому будет способствовать глобальное потепление.