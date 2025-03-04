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Ціни на зерно знову змінилися — скільки коштує соняшник

4 березня 2025 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Скільки коштує тонна соняшника — українцям озвучили ціни
Соняшники в полі. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні наприкінці зими та на початку весни 2025 року фіксують зниження цін на соняшник. За останній тиждень культура у середньому стала дешевшою на 300-400 грн за тонну. 

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Ситуація, як вважають аналітики, безпосередньо пов’язана з падінням котирувань соняшникової олії на зовнішньому ринку. У зв’язку з цим заводи почали коригувати закупівельні ціни. 

"Попри це, потреби переробників залишаються непокритими на березень, оскільки виробники утримуються від продажу великих партій", — зазначається у повідомленні.

Скільки зараз коштує тонна соняшника 

Зміни на агроринку, як свідчать дані профільного порталу Tripoli.land, розпочалися в останній тиждень зими. Так, в період з 24 по 2 березня культура здешевшала з 26 162 грн/т до 26 005 грн/т. 

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Скриншот. Фото: tripoli.land

До цього ціни на соняшник залишалася на стабільно високому рівні. Станом на 4 березня вартість тонни соняшника становить 6 005 грн/т.

Експорт зерна за кордон — що змінилося

Попри те, що у січні та лютому цього року темпи експорту пшениці з України знизилися, у світі зростає популярність українського зерна. Усе тому, що міжнародні експортери усе частіше купують агропродукцію з України, а не російську.

Так, дані Всеукраїнської аграрної ради свідчать про те, що на березень вже законтрактовано 750 тисяч тонн, а деякі трейдери прогнозують, що обсяги експорту можуть досягти мільйона тонн. 

Раніше стало відомо, яким був для України 2024/2025 маркетинговий рік. В період з липня по січень аграріям вдалося збільшити продажі кукурудзи, пшениці та ячменю.

Також ми розповідали, що деякі агрокультури в Україні можуть зникнути назавжди через занадто теплі зими. Наприклад, фермерам невигідно сіяти культури, які легко виходять зі стану вимушеного спокою.

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