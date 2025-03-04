Сколько стоит тонна подсолнечника — украинцам озвучили цены

Подсолнухи в поле. Фото: УНИАН

В Украине в конце зимы и в начале весны 2025 года фиксируют снижение цен на подсолнечник. За последнюю неделю культура в среднем стала дешевле на 300-400 грн за тонну.

Об этом говорится в Telegram-канале Spike Brokers.

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Цены на агрорынке — почему дешевеет подсолнечник

Ситуация, как считают аналитики, напрямую связана с падением котировок подсолнечного масла на внешнем рынке. В связи с этим заводы начали корректировать закупочные цены.

"Несмотря на это, потребности переработчиков остаются непокрытыми на март, поскольку производители воздерживаются от продажи крупных партий", — отмечается в сообщении.

Сколько сейчас стоит тонна подсолнечника

Изменения на агрорынке, как свидетельствуют данные профильного портала Tripoli.land, начались в последнюю неделю зимы. Так, в период с 24 по 2 марта культура подешевела с 26 162 грн/т до 26 005 грн/т.

Скриншот. Фото: tripoli.land

До этого цены на подсолнечник оставалась на стабильно высоком уровне. По состоянию на 4 марта стоимость тонны подсолнечника составляет 6 005 грн/т.

Экспорт зерна за границу — что изменилось

Несмотря на то, что в январе и феврале этого года темпы экспорта пшеницы из Украины снизились, в мире растет популярность украинского зерна. Все потому, что международные экспортеры все чаще покупают агропродукцию из Украины, а не российскую.

Так, данные Всеукраинского аграрного совета свидетельствуют о том, что на март уже законтрактовано 750 тысяч тонн, а некоторые трейдеры прогнозируют, что объемы экспорта могут достичь миллиона тонн.

Ранее стало известно, каким был для Украины 2024/2025 маркетинговый год. В период с июля по январь аграриям удалось увеличить продажи кукурузы, пшеницы и ячменя.

Также мы рассказывали, что некоторые агрокультуры в Украине могут исчезнуть навсегда из-за слишком теплых зим. Например, фермерам невыгодно сеять культуры, которые легко выходят из состояния вынужденного покоя.