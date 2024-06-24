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Ціни на соняшник в Україні — скільки коштує тонна зерна в червні

24 червня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 24 червня 2024 року — скільки коштує соняшник
Збір врожаю соняшнику. Фото: Latifundist.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на соняшник в Україні падають, і за останній тиждень вартість цього важливого агропродукту дещо знизилася. Серед основних причин — зменшення попиту на світових ринках та збільшення запасів соняшника на внутрішньому ринку країни.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 24 червня 2024 року.

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Станом на 24 червня середня ціна соняшнику в Україні становить 18 221 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на соняшник в червні
Середня ціна на соняшник в Україні станом на 24 червня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середні ціни на соняшник в Україні впали на майже 200 гривень. Так, у понеділок, 17 червня, тонна соняшнику коштувала 18 415 гривень, проте вже у вівторок, 18 червня, вартість цієї агрокультури знизилась до 18 267 грн за тонну. У четвер, 20 червня, ціна на соняшник знову впала і становила вже 18 171 грн за тонну. У п'ятницю, 21 червня, вартість соняшнику наче почала зростати і становила вже 18 243 грн за тонну, але в суботу, 22 червня, ціна знову знизилась до 18 221 грн за тонну. Така середня вартість цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Скільки коштує соняшник у червні
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

Експерт з економіки Андрій Новак вказує на значні збитки, яких зазнав український аграрний сектор внаслідок вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки у вигляді руйнування майна, блокаду портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна російськими військовими.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається тому, що росіяни не можуть знищити український морський коридор через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, і намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — сказав він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь у червні. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соїкукурудзи та пшениці.

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