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Цены на подсолнечник в Украине — сколько стоит тонна зерна в июне

24 июня 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 24 июня 2024 года — сколько стоит подсолнечник
Сбор урожая подсолнечника. Фото: Latifundist.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на подсолнечник в Украине падают и за последнюю неделю стоимость этого важного агропродукта несколько снизилась. Среди основных причин — уменьшение спроса на мировых рынках и увеличение запасов подсолнечника на внутреннем рынке страны.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 24 июня 2024 года.

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По состоянию на 24 июня средняя цена подсолнечника в Украине составляет 18 221 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на подсолнечник в июне
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 24 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

Средние цены на подсолнечник в Украине упали почти на 200 гривен. Так, в понедельник, 17 июня, тонна подсолнечника стоила 18 415 гривен, однако уже во вторник, 18 июня стоимость этой агрокультуры снизилась до 18 267 грн за тонну. В четверг, 20 июня, цена на подсолнечник снова упала и составила уже 18 171 грн за тонну. В пятницу, 21 июня, стоимость подсолнечника как будто начала расти и составляла уже 18 243 грн за тонну, но в субботу, 22 июня, цена снова снизилась до 18 221 грн за тонну. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Сколько стоит подсолнечник в июне
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

Эксперт по экономике Андрей Новак указывает на значительный ущерб, который понес украинский аграрный сектор в результате вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в виде разрушения имущества, блокаду портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна российскими военными.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — сказал он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и каковы цены на ячмень в июне. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, кукурузы и пшеницы.

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