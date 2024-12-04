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Ціни на сою знову змінюються — що відбувається з вартістю зерна

4 грудня 2024 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на сою змінилися – скільки коштує тонна культури у грудні
Збір зернових. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

На українському аграрному ринку з початком грудня продовжує зростати попит на сою.Тож ціни на цю культуру, як зазначають експерти, поступово починають зростати, хоча ще нещодавно соя стрімко дешевшала. 

Сайт Новини.LIVE розповідає, за скільки зараз можна купити тонну сої в Україні. 

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Ціна на сою в Україні 

Як свідчать дані спеціалізованого порталу Tripoli.land, 26 листопада тонна сої на аграрному ринку коштувала 18 094 гривні. Та вже з наступного дня вартість цієї культурної рослини почала знижуватися, зупинившись на позначці у 18 081 грн. Станом на 3 грудня вартість сої не змінилася.

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За інформацією Agroportal, ціни на сою залишатимуться стабільними недовго. Серед причин, які змінять ситуацію, експерти вирізняють такі: 

  • високий попит на сою в портах; 
  • зростаючий попит від переробників.

Аналітики вказують на те, що саме ці фактори сприятимуть не лише зниженню цін, а й їхньому відновленню у майбутньому. Тож надалі підвищений попит на сою провокуватиме подорожчання культури. 
Крім того, рекордний врожаї сої у Бразилії, розширення посівних площ в Аргентині та напруга через заяви президента США Дональда Трампа щодо ймовірних мит на товари з Китаю, Канади та Мексики, додатково збурюватимуть ситуацію на світовому агроринку, що позначиться й на українському. 

Як формуються ціни на сою в Україні 

Крім описаних вище факторів, які так чи інакше впливають на вартість культури, трейдери зважають ще на низку причин. Так, ціни на сою можуть змінюватися, якщо:

  • подорожчало виробництво і логістика; 
  • під обмеження потрапили експортні шляхи; 
  • змінився попит на світовому ринку. 

Про що ще варто знати 

Тим часом зауважимо, що в Україні продовжує дорожчати кукурудза. Її вартість зростає на фоні малого врожаю культури у багатьох країнах, що сформулювало додатковий попит на експорт. Також ми розібралися, що відбувається з цінами на соняшник та яких змін варто чекати надалі. 

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