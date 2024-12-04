Цены на сою изменились – сколько стоит тонна культуры в декабре

Сбор зерновых. Фото: Unsplash

На украинском аграрном рынке в начале декабря продолжает меняться спрос на сою. Так что цены на эту культуру, как отмечают эксперты, начнут постепенно расти, хотя еще недавно соя дешевела.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько сейчас можно купить тонну сои в Украине.

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Цена на сою в Украине

Как свидетельствуют данные специализированного портала Tripoli.land, 26 ноября тонна сои на аграрном рынке стоила 18 094 гривны. Но уже со следующего дня стоимость этого культурного растения начала снижаться, остановившись на отметке 18 081 грн. По состоянию на 3 декабря стоимость сои не изменилась.

По информации Agroportal, цены на сою будут оставаться стабильными недолго. Среди причин, которые изменят ситуацию, эксперты выделяют следующие:

высокий спрос на сою в портах;

растущий спрос от переработчиков.

Аналитики указывают на то, что эти факторы способствуют не только снижению цен, но и их восстановлению в будущем. Поэтому в дальнейшем повышенный спрос на сою будет провоцировать удорожание культуры.

Кроме того, рекордный урожаи сои в Бразилии, расширение посевных площадей в Аргентине и напряжение из-за заявлений президента США Дональда Трампа по поводу вероятных пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики, будут дополнительно возмущать ситуацию на мировом агрорынке, что скажется и на украинском.

Как формируются цены на сою в Украине

Кроме описанных выше факторов, так или иначе влияющих на стоимость культуры, трейдеры учитывают еще ряд причин. Так, цены на сою могут меняться, если:

подорожало производство и логистика;

под ограничения попали экспортные пути;

изменился спрос на мировом рынке.

О чем еще следует знать

Между тем отметим, что в Украине продолжает дорожать кукуруза. Ее стоимость растет на фоне малого урожая культуры во многих странах, что сформулировало дополнительный спрос на экспорт. Также мы разобрались, что происходит с ценами на подсолнечник и каких изменений следует ожидать в дальнейшем.