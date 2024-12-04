Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Валюта arrow Цены на сою снова меняются — что происходит со стоимостью зерна arrow

Цены на сою снова меняются — что происходит со стоимостью зерна

4 декабря 2024 06:30
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Цены на сою изменились – сколько стоит тонна культуры в декабре
Сбор зерновых. Фото: Unsplash
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

На украинском аграрном рынке в начале декабря продолжает меняться спрос на сою. Так что цены на эту культуру, как отмечают эксперты, начнут постепенно расти, хотя еще недавно соя дешевела.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за сколько сейчас можно купить тонну сои в Украине.

Читайте также:

Цена на сою в Украине

Как свидетельствуют данные специализированного портала Tripoli.land, 26 ноября тонна сои на аграрном рынке стоила 18 094 гривны. Но уже со следующего дня стоимость этого культурного растения начала снижаться, остановившись на отметке 18 081 грн. По состоянию на 3 декабря стоимость сои не изменилась.

null

По информации Agroportal, цены на сою будут оставаться стабильными недолго. Среди причин, которые изменят ситуацию, эксперты выделяют следующие:

  • высокий спрос на сою в портах;
  • растущий спрос от переработчиков.

Аналитики указывают на то, что эти факторы способствуют не только снижению цен, но и их восстановлению в будущем. Поэтому в дальнейшем повышенный спрос на сою будет провоцировать удорожание культуры.
Кроме того, рекордный урожаи сои в Бразилии, расширение посевных площадей в Аргентине и напряжение из-за заявлений президента США Дональда Трампа по поводу вероятных пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики, будут дополнительно возмущать ситуацию на мировом агрорынке, что скажется и на украинском.

Как формируются цены на сою в Украине

Кроме описанных выше факторов, так или иначе влияющих на стоимость культуры, трейдеры учитывают еще ряд причин. Так, цены на сою могут меняться, если:

  • подорожало производство и логистика;
  • под ограничения попали экспортные пути;
  • изменился спрос на мировом рынке.

О чем еще следует знать

Между тем отметим, что в Украине продолжает дорожать кукуруза. Ее стоимость растет на фоне малого урожая культуры во многих странах, что сформулировало дополнительный спрос на экспорт. Также мы разобрались, что происходит с ценами на подсолнечник и каких изменений следует ожидать в дальнейшем.

цены в Украине зерно цены соя

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг

06:33 Оппозиция призвала президента Южной Кореи уйти в отставку

06:30 Повторные штрафы от ТЦК за неявку по повестке — нюансы

06:30 Цены на сою снова меняются — что происходит со стоимостью зерна

06:30 Усик рассказал, почему к нему приезжал Леннокс Льюис

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

06:10 Пенсии участников боевых действий — какие условия и суммы

06:01 "Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — когда придут деньги

05:47 Мужчинам за границей удваивают штрафы за неявку в ТЦК — детали

06:40 Украинцы могут выгодно продать лом алюминия — цены за 1 кг

06:33 Оппозиция призвала президента Южной Кореи уйти в отставку

06:30 Повторные штрафы от ТЦК за неявку по повестке — нюансы

06:30 Цены на сою снова меняются — что происходит со стоимостью зерна

06:30 Усик рассказал, почему к нему приезжал Леннокс Льюис

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

06:10 Пенсии участников боевых действий — какие условия и суммы

06:01 "Зимова єПідтримка" через Ощадбанк — когда придут деньги

05:47 Мужчинам за границей удваивают штрафы за неявку в ТЦК — детали

06:27 Индекс оливье — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

Text

00:00 Украина покупает кресла колесные за большую цену, — Иваненко

3 декабря 2024
Text

23:02 Сумма для инклюзивности метро Киева — ответ Иваненко

Text

17:53 Зеленский провел совещание и заявление НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

15:31 Нардеп пояснила, что предусматривает закон о публикации данных

Text

13:41 Нардеп объяснил, при каком условии военные готовы вернуться с СОЧ

Text

13:22 Ограничения журналистов — Янченко ответила, поддержат ли закон

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

13:08 Ермак сделал шокирующее заявление о переговорах — эфир День.LIVE

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету