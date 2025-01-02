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Стабільність на ринку зерна — якими є ціни на фуражну кукурудзу

2 січня 2025 06:30
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Ціни на фуражну кукурудзу у січні — що змінилося у новому році
Поле з кукурудзою. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Кукурудза впродовж вже тривалого часу є основною культурою світового землеробства. А зерно фуражної кукурудзи має високу енергетичну цінність через високий вміст крохмалю, жиру і низький вміст клітковини. Водночас кукурудза використовується не тільки українцями — значну частину фуражної кукурудзи віддають на експорт, тож культура є економічно вигідною для країни та аграріїв. Тож і ціна на фуражну кукурудзу є відповідною. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, скільки коштує тонна фуражної кукурудзи станом на 2 січня 2025 року.

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Що зараз відбувається на українському аграрному ринку 

У перші дні року аграрії не почали активно продавати зернові, тож ціни на фуражну кукурудзу залишаються стабільними. Так, станом на 2 січня, як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, вартість цієї культури становить 8 060 тис. грн за тонну.

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Примітно, що ціна на фуражну кукурудзу не змінюється з 25 грудня. Усе тому, що частина переробників створила достатні запас, тож зараз практично не цікавляться закупівлями. 

Як Україна експортувала зернові у 2024 році

Україна активно експортувала свою аграрну продукцію за кордон, попри повномасштабну війну з Росією та низький врожай. Однак у 2025-му ситуація може змінитися.

Так, на думку керівника аналітичного відділу ASAP Agri Олівʼє Буйє, аграрії будуть змушені скоротити темпи та обсяги експорту. Особливо це стосується пшениці та ячменю. 

Раніше ми розповідали, що ціни на ячмінь в Україні знову зростають. Також на ринку активізувалися покупці, які цікавляться закупівлями культури.

Також ми писали, що за підсумками 2024 року Україна відправила за кордон понад 21 млн тонн зернових і зернобобових культур. Найчастіше експортувалася пшениця — 963 млн тонн. 

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