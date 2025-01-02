Цены на фуражную кукурузу в январе — что изменилось в новом году

Поле с кукурузой. Фото: Unsplash

Кукуруза уже долгое время является основной культурой мирового земледелия. А зерно фуражной кукурузы имеет высокую энергетическую ценность из-за большого содержания крахмала, жира и низкого содержания клетчатки. В то же время кукуруза популярна не только среди украинцев — значительную часть фуражной кукурузы отдают на экспорт, поэтому культура экономически выгодна для страны и аграриев. Значит и цена на фуражную кукурузу соответствующая.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит тонна фуражной кукурузы 2 января 2025 года.

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Что сейчас происходит на украинском аграрном рынке

В первые дни года аграрии не начали активно продавать зерновые, поэтому цены на фуражную кукурузу остаются стабильными. Так, по состоянию на 2 января, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, стоимость этой культуры составляет 8 060 тыс. грн за тонну.

Примечательно, что цена на фуражную кукурузу не меняется с 25 декабря. Все потому, что часть переработчиков создала достаточные запасы, поэтому сейчас практически не интересуются закупками.

Как Украина экспортировала зерновые в 2024 году

Украина активно экспортировала свою аграрную продукцию за границу, несмотря на полномасштабную войну с Россией и низкий урожай. Однако в 2025 году ситуация может измениться.

Так, по мнению руководителя аналитического отдела ASAP Agri Оливье Буйе, аграрии будут вынуждены сократить темпы и объемы экспорта. Особенно это касается пшеницы и ячменя.

Ранее мы рассказывали, цены на ячмень в Украине снова растут. Также на рынке активизировались покупатели, которые интересуются закупками культуры.

Также мы писали, что по итогам 2024 года Украина отправила за границу более 21 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Чаще всего экспортировалась пшеница — 963 млн тонн.