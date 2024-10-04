Цены на зерновые в Украине на 4 октября 2024 года

Уборка урожая. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине продолжают стремительно расти цены на зерновые. Кукуруза не стала исключением. Цены на эту культуру за неделю выросли более чем на 4%. При этом сентябрьская засуха создала значительные угрозы украинскому сельскому хозяйству. По данным Национальной академии аграрных наук Украины, средняя температура воздуха в сентябре была на 4,7 градуса Цельсия выше нормы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 4 октября 2024 года.

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По состоянию на 4 октября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 8 046 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 4 октября 2024 года. Фото: tripoli.land

В течение последней недели цены на кукурузу росли или оставались на уровне предыдущего дня. Так, в четверг, 26 сентября, средняя цена тонны кукурузы составила 7 709 грн. Это было минимальное значение через неделю. За 7 дней стоимость этой зерновой культуры выросла настолько, что пересекла психологическую отметку в 8 000 грн. В четверг, 3 октября, цена тонны кукурузы составила 8 046 грн. Такая цена этой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба, отметил, что к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых и масличных культур. В настоящее время объемы снизились до 78 миллионов тонн из-за потери значительных посевных площадей на востоке Украины. Для внутреннего потребления требуется от 12 до 15 миллионов тонн, однако большинство урожая идет на экспорт, причем 90% экспортируется морским транспортом.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в сентябре цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, пшеницы и ячменя.