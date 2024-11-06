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Цены на пшеницу в Украине — сколько стоит зерно в ноябре

6 ноября 2024 06:30
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 ноября 2024 года
Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В Украине стабилизировались цены на пшеницу. Стоимость этой зерновой культуры на данный момент колеблется в очень узком ценовом коридоре. Недавно из-за ограниченного предложения и конкуренции между внутренними переработчиками и экспортерами цены на пшеницу в Украине достигли многолетнего максимума. Мукомольные предприятия отмечают дефицит этой зерновой культуры на рынке, что заставляет их повышать закупочные цены. На минувшей неделе цены на пшеницу 2-го класса выросли на 200-400 грн/т, достигнув уровня 9300-10500 грн/т.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 6 ноября.

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По состоянию на 1 ноября 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 8 744 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 1 ноября 2024 года
Средняя цена на пшеницу в Украине на 6 ноября. Фото: tripoli.land

За 7 дней стоимость пшеницы практически не росла. Так, во вторник, 29 октября, одна тонна этой зерновой культуры оценивалась в 8 739 грн, что составляло недельный минимум. В субботу 2 ноября, цена пшеницы выросла до своего наивысшего за 7 дней уровня — 8 745 грн за 1 тонну. Во вторник, 5 ноября, стоимость этой зерновой культуры упала на 1 гривну и по состоянию на среду, 6 ноября, составляет 8744 грн.

Цены на пшеницу в Украине по состоянию на 6 ноября 2024 года
Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерна

Экономист Андрей Новак отметил, что для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры Украины потребуется сумма от 56 до 60 миллиардов долларов. Несмотря на значительные разрушения, аграрный сектор страны постепенно восстанавливается, о чем свидетельствует рост посевных площадей и урожай прошлого года.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, сои и кукурузы.

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