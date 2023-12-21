Сколько стоит икра, колбаса, сыр и другие закуски на новогодний стол 2024

Икра и закуски на Новый год. Фото: pixabay.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

При всех трудностях, с которыми столкнулись украинцы в этом году, они все равно соберутся вместе с семьями, чтобы провести его и встретить наступающий. Традиционно в украинских семьях на новогоднюю ночь будет приготовлено множество разнообразных блюд и закусок. Среди них будут и те же бутерброды с маслом и икрой, а также другие закуски: нарезка сыра и колбас.

Новини.LIVE проанализировали стоимость колбас, сыров и икры, сравнили средние цены на эти же продукты в декабре 2022 года и узнали, дороже ли будет готовить закуски новогодний стол.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

По мнению главы Национального банка Украины Андрея Пышного, в 2024 году будет невозможно избежать повышения цен на продукты. Прогнозируется, что увеличение цен начнется в первой половине года и составит около 5%.

По словам руководителя НБУ, существует несколько факторов, влияющих на рост цен на продукты в Украине. В первую очередь, это связано с подорожанием логистики из-за блокирования границы Украины. Это приводит к тому, что европейский продовольственный импорт, как молочные продукты, цитрусовые, макаронные изделия, газированные напитки и тепличные овощи, поступает в Украину более сложными маршрутами.

Это требует дополнительного времени и больших затрат на транспортировку. Еще одним фактором является уменьшение запасов овощей украинских производителей. Основная часть этих продуктов была продана еще осенью и для зимнего хранения овощи закладывались в ограниченных количествах.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупреждает, что цены на некоторые продукты зимой могут увеличиться на половину. По мнению этого эксперта, на стоимость уже начал влиять сезонный фактор, затрагивающий яйца, молочные продукты, мясные изделия и овощные культуры.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил, что цены на некоторые продукты зимой могут увеличиться на половину. По мнению эксперта, на стоимость уже начал влиять сезонный фактор, затрагивающий яйца, молочные продукты, мясные изделия и овощные культуры.

"Фактически у нас с конца августа выросли цены на молочную и мясную продукцию. Это обусловлено как логистикой, так и удорожанием цен на горюче-смазочные материалы, но также фактором окончания сезонности крупного молока", — подчеркнул Марчук.

По его оценкам, в декабре цены на продукты в Украине могут начать подниматься и этот тренд сохранится до момента выполнения перерабатывающими предприятиями обязательств по контрактам как на внутренних, так и экспортных рынках. По истечении срока контрактов, вероятно, последует снижение цен.

Как изменились цены на закуски и икру в Украине

Для анализа изменения цен на сезонные продукты мы использовали данные о стоимости фруктов и овощей с портала о финансах и инвестициях "Минфин".

Сравнение цен на продукты в Украине (декабрь 2022 — декабрь 2023) Название продукта Цена в грн по состоянию на декабрь 2022 Цена в грн по состоянию на декабрь 2023 Разница цен Красная икра (120 г) 280,00 360,00 +28.5% Шпроты (150 г) 58,21 72,60 +24,7%

Колбаса копченая "Брауншвейская" (1 кг) 649,79 721,30 +11% Колбаса копченая "салями" (1 кг) 167,49 253,10 +51,1% Колбаса вареная "лекарственная" (1 кг) 282,53 375,64 +32,9% Колбаса вареная "молочная" (1 кг) 110,62 124,86 +12,8% Бекон (1 кг) 303,99 339,90 +11,8% Буженина (1 кг) 450,31 498,46 +10,6% Сало (1 кг) 189,00 199,50 +5,5% Сельдь (1 кг) 141,70 156,45 +10,4% Шампиньоны (1 кг) 102,26 144,95 +41,7% Батон 26,12 26,40 +1% Хлеб пшеничный 32,08 31,95 -0,4% Яйця 74,15 63,40 -14.4% Масло сливочное 68,90 72,34 +4.9%

Также мы рассказывали, сколько вы потратите на сельдь под шубой на новогодний стол 2024 года. На приготовление сельди под шубой на Новый год 2024 вам потребуется примерно та же сумма денег. А вот на стоимость салата оливье существенно повлияло удорожание цен. Картофель, зеленый горошек и вареная колбаса стали драйверами повышения стоимости этого салата.