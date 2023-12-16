Скільки коштують продукти на салат олів'є на новорічний стіл 2024

Салат олів'є у ложці. Фото: newsfiber.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Новий рік вже зовсім близько, і, незважаючи на всі труднощі українці, звісн,о будуть його святкувати. Традиційно на Новий рік в Україні готують багато найрізноманітніших страв. Але серед них є така, яку готують більшість — салат олів'є. Приготування цього салату фактично увійшло в Україні у традицію, і олів'є на Новий рік можна буде зустріти на кожному другому святковому столі. Тому саме про вартість продуктів на цей салат ми поговримо далі.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування салату олів'є, порівняли середні ціни на ці ж продукти у грудні 2022 року та дізналися, чи дорожче буде його приготувати зараз.

Читайте також:

Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Експерти відзначають, що цього року вартість новорічного столу з урахуванням традиційних страв буде вищою, ніж минулоріч. Бюджетний варіант для сім'ї із чотирьох осіб зросте на 8,4%, згідно з розрахунками Національного наукового центру Інституту аграрної економіки.

Згідно з аналітиками, подорожчання новорічного столу цього року, як і в попередньому, пов'язане з наслідками воєнних дій в Україні, які призвели до значних фінансових втрат у вітчизняній економіці.

За оцінками експертів, сім'ям доведеться виділити близько 2,88 тис. грн. на оптимальний варіант святкового столу, тоді як вартість страв із делікатесами становитиме 3,4 тис. грн.

Бюджетний варіант новорічного столу для мешканців Києва збільшиться до 3,23 тис. грн., що на 10,1% більше, ніж у 2023 році. Вартість столу з делікатесами у столиці становитиме 3,8 тис. грн.

Крім того, експерти очікують, що в 2024 році гречка може стати дефіцитним продуктом і також підвищиться в ціні. Справа у тому, що через надмірну пропозицію на ринку у 2023 році в Україні спостерігалося активне зниження цін на гречану крупу. З огляду на те, що ця тенденція негативно позначається на рентабельності вирощування гречки, аграрії планують створити штучний дефіцит цієї культури на ринку. Про це повідомив заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

Цього року було зібрано рекордний урожай гречки, який досяг до 220 тисяч тонн, що майже вдвічі перевищує річне споживання. Через це аграрії змушені були експортувати частину врожаю до країн Європейського Союзу. При цьому основними покупцями стали українські біженці, котрі формували значний попит на гречку на європейських ринках. Наразі український уряд скасував усі обмеження на експорт гречки.

Також в Україні продовжують зростати ціни на цибулю. Темпи зростання цін на цибулю збільшилися на 40% від початку збирання врожаю, зазначають експерти EastFruit. У країні продовжується активне зростання цін на цибулю, і середня оптова вартість продукції досягла 14 гривень за кілограм, що становить 0,48 долара. З початку збирання пізніх сортів цибулі у серпні ціна зросла на 40%.

Згідно з моніторинговою інформацією, оптові ціни зростають швидше, ніж торік, коли до весни вартість цибулі встановила нові рекорди. Як відомо, до весни оптова ціна на цибулю досягла 48 гривень за кілограм або 1,31 долара, а на роздрібних точках продажу ціни були ще вищими.

Скільки ви витратите на салат олів'є

Для складання вартості салату олів'є ми використали дані про ціни на продукти з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін". При цьому ми враховували тільки вартість основних продуктів для приготування страви, виносячи за дужки вартість води та спецій. Для порівняння ми взяли ціни тих самих продуктів у грудні 2022 року.

Згідно з рецептом, на приготування чотирьох порцій салату олів'є потрібно використати такі продукти:

Варена ковбаса — 300 грам

Зелений горошок — 150 грам

Яйця — 3 шт.

Картопля — 450 грам

Солоні огірки — 300 грам

Морква — 80 грам

Майонез — 75 грам

Скільки коштував салат олів'є у грудні 2022 року

Варена ковбаса — 282,53 грн/кг. За рецептом, на приготування салату олів'є потрібно 300 г вареної ковбаси — 84,75 грн.

Зелений горошок — 36,76 грн/400г. За рецептом, на приготування салату олів'є потрібно 150 г зеленого горошку — 13,78 грн.

Яйця — 74,15 грн/кг. За рецептом, на приготування салату олів'є потрібно 3 яйця — 22,24 грн.

Картопля — 9,77 грн/кг. За рецептом, на приготування салату олів'є потрібно 450 г картоплі — 4,39 грн.

Солоні огірки — 93,61 грн/500 г. За рецептом, на приготування салату олів'є потрібно 300 г солоних огірків — 56,16 грн.

Морква — 25,70 грн/кг. За рецептом, на приготування салату олів'є потрібно 80 г моркви — 2,05 грн.

Майонез — 45,66 грн/300 г. За рецептом, на приготування салату олів'є потрібно 75 г майонезу — 11,41 грн.

Щоб приготувати салат олів'є, у грудні 2022 ви витратили б 194,78 грн.

Скільки коштує салат с алат олів'є у грудні 2023 року

Варена ковбаса — 353,88 (+25,2%) грн/кг. За рецептом, на приготування салату олів'є потрібно 300 г вареної ковбаси — 106,16 грн.

Зелений горошок — 55,53 (+51%) грн/400 г. За рецептом, на приготування салату олів'є потрібно 150 г зеленого горошку — 20,82 грн.

Яйця — 57,60 (-22,3%) грн/кг. За рецептом, на приготування салату олів'є потрібно 3 яйця — 17,28 грн.

Картопля — 16,05 (+64.2%) грн/кг. За рецептом, на приготування салату олів'є потрібно 450 г картоплі — 7,22 грн.

Солоні огірки — 88,85 (-5%) грн/500 г. За рецептом, на приготування салату олів'є потрібно 300 г солоних огірків — 53,31 грн.

Морква — 11,57 (-54.9%) грн/кг. За рецептом, на приготування салату олів'є потрібно 80 г моркви — 0,92 грн/кг.

Майонез — 46,46 (+1,75%) грн/300 г. За рецептом, на приготування салату олів'є потрібно 75 г майонезу — 11,61 грн.

Щоб приготувати салат олів'є у грудні 2023 року ви витратите 217,32 грн.

Як бачимо, здешевшання деяких продуктів порівняно з груднем 2022 року не змогло зупинити здорожчання салату олів'є у цілому. Найбільше за рік здорожчали картопля, зелений горошок та варена ковбаса. В цілому на новорічний стіл 2024 приготувати салат олів'є вийде на 11,5% дорожче ніж минулоріч.

Як змінилися ціни на олів'є за рік. Інфографіка

Продукт Ціни у грудні 2022 Ціни у грудні 2023 Різниця цін Варена ковбаса 282,53 353,88 +25,2% Зелений горошок 36,76 55,53 +51% Яйця 74,15 57,60 -22,3% Картопля 9,77 16,05 +64.2% Солоні огірки 93,61 88,85 -5% Морква 25,70 11,57 -54.9% Майонез 45,66 46,46 +1,75%

Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також овочі та фрукти. Раніше ми писали про те, на скільки здорожчали фрукти й овочі взимку в Україні. Експерти прогнозують істотне подорожчання майже усіх продуктів

Нагадаємо, ріст споживчих цін на кінець 2023 року може становити 5,8%. Це нижче, ніж очікувалося на початку року. Основний чинник цього — вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

Крім того, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці. Приготувати їх восени вийде дорожче. Також восени дороже буде коштувати домашня піца та м'ясо по-французьки.