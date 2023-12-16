Сколько стоят продукты на салат оливье на новогодний стол 2024

Салат оливье в ложке. Фото: newsfiber.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Новый год уже совсем близко, и, несмотря на все трудности украинцы, конечно, будут его праздновать. Традиционно на Новый год в Украине готовят множество самых разных блюд. Но среди них есть такое, которое готовят большинство — салат оливье. Приготовление этого салата фактически вошло в Украине в традицию, и оливье на Новый год можно будет встретить на каждом втором праздничном столе. Поэтому именно о стоимости продуктов на этот салат мы поговорим дальше.

Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления салата оливье, сравнили средние цены на эти же продукты в декабре 2022 года и узнали, дороже ли будет его приготовить сейчас.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

Эксперты отмечают, что в этом году стоимость новогоднего стола с учетом традиционных блюд будет выше, чем в прошлом. Бюджетный вариант для семьи из четырех человек вырастет на 8,4% согласно расчетам Национального научного центра Института аграрной экономики.

Согласно аналитикам, подорожание новогоднего стола в этом году, как и в прошлом, связано с последствиями военных действий в Украине, которые привели к значительным финансовым потерям в отечественной экономике.

По оценкам экспертов, семьям придется выделить около 2,88 тысячи гривен на оптимальный вариант праздничного стола, в то время как стоимость блюд с деликатесами составит 3,4 тыс. грн.

Бюджетный вариант новогоднего стола для жителей Киева увеличится до 3,23 тыс. грн, что на 10,1% больше, чем в 2023 году. Стоимость стола с деликатесами в столице составит 3,8 тыс. грн.

Кроме того, эксперты ожидают, что в 2024 году гречка может стать дефицитным продуктом и повысится в цене. Дело в том, что из-за чрезмерного предложения на рынке в 2023 году в Украине наблюдалось активное снижение цен на гречневую крупу. Учитывая, что эта тенденция негативно сказывается на рентабельности выращивания гречки, аграрии планируют создать искусственный дефицит этой культуры на рынке. Об этом сообщил заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.

В этом году был собран рекордный урожай гречки, достигший до 220 тысяч тонн, что почти вдвое превышает годовое потребление. Поэтому аграрии вынуждены были экспортировать часть урожая в страны Европейского Союза. При этом основными покупателями стали украинские беженцы, формировавшие значительный спрос на гречку на европейских рынках. В настоящее время украинское правительство отменило все ограничения на экспорт гречки.

Также в Украине продолжают расти цены на лук. Темпы роста цен на лук увеличились на 40% от начала уборки урожая, отмечают эксперты EastFruit. В стране продолжается активный рост цен на лук, и средняя оптовая стоимость продукции достигла 14 гривен за килограмм, что составляет 0,48 доллара. С начала уборки поздних сортов лука в августе цена выросла на 40%.

Согласно мониторинговой информации, оптовые цены растут быстрее, чем в прошлом, когда к весне стоимость лука установила новые рекорды. Как известно, к весне оптовая цена на лук достигла 48 гривен за килограмм, или 1,31 доллара, а на розничных точках продаж цены были еще выше.

Сколько вы потратите на оливье салат

Для составления стоимости салата оливье мы использовали данные о ценах на продукты из портала о финансах и инвестициях "Минифин". При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюд, вынося за скобки стоимость воды и специй. Для сравнения мы взяли цены тех же продуктов в декабре 2022 года.

Согласно рецепту, для приготовления четырех порций салата оливье нужно использовать следующие продукты:

Вареная колбаса — 300 грамм

Зеленый горошек — 150 грамм

Яйца — 3 шт.

Картофель — 450 грамм

Соленые огурцы — 300 грамм

Морковь — 80 грамм

Майонез — 75 грамм

Сколько стоил салат оливье в декабре 2022 года

Вареная колбаса — 282,53 грн/кг. По рецепту на приготовление салата оливье нужно 300 г вареной колбасы — 84,75 грн.

Зеленый горошек — 36,76 грн/400г. По рецепту на приготовление салата оливье нужно 150 г зеленого горошка — 13,78 грн.

Яйца — 74,15 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата оливье нужно 3 яйца — 22,24 грн.

Картофель — 9,77 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата оливье нужно 450 г картофеля — 4,39 грн.

Соленые огурцы — 93,61 грн/500 г. По рецепту, на приготовление салата оливье нужно 300 г соленых огурцов — 56,16 грн.

Морковь — 25,70 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата оливье нужно 80 г моркови — 2,05 грн.

Майонез — 45,66/300 г. По рецепту, на приготовление салата оливье нужно 75 г майонеза — 11,41 грн.

Чтобы приготовить салат оливье в декабре 2022 года, вы потратили бы 194,78 грн.

Сколько стоит салат оливье в декабре 2023 года

Вареная колбаса — 353,88 (+25,2%) грн/кг. По рецепту, на приготовление салата оливье нужно 300 г вареной колбасы — 106,16 грн.

Зеленый горошек — 55,53 (+51%) грн/400 г. По рецепту, на приготовление салата оливье нужно 150 г зеленого горошка — 20,82 грн.

Яйца — 57,60 (-22,3%) грн/кг. По рецепту, на приготовление салата оливье нужно 3 яйца — 17,28 грн.

Картофель — 16,05 (+64.2%) грн/кг. По рецепту, на приготовление салата оливье нужно 450 г картофеля — 7,22 грн.

Соленые огурцы — 88,85 (-5%) грн/500 г. По рецепту, на приготовление салата оливье нужно 300 г соленых огурцов — 53,31 грн.

Морковь — 11,57 (-54.9%)/кг. По рецепту, на приготовление салата оливье нужно 80 г моркови — 0,92 грн/кг.

Майонез — 46,46 (+1,75%)/300 г. По рецепту, на приготовление салата оливье нужно 75 г майонеза — 11,61 грн.

Чтобы приготовить салат оливье в декабре 2023 года, вы потратите 217,32 грн.

Как видим, удешевление некоторых продуктов по сравнению с декабрем 2022-го не смогло остановить удорожание салата оливье в целом. Больше всего за год подорожали картофель, зеленый горошек и вареная колбаса. В целом на новогодний стол 2024 года приготовить салат оливье выйдет на 11,5% дороже прошлогоднего.

Как изменились цены на оливье за год. Инфографика

Продукт Цены в декабре 2022 Цены в декабре 2023 Разница цен Вареная колбаса 282,53 353,88 +25,2% Зеленый горошек 36,76 55,53 +51% Яйца 74,15 57,60 -22,3% Картофель 9,77 16,05 +64.2% Соленые огурцы 93,61 88,85 -5% Морковь 25,70 11,57 -54.9% Майонез 45,66 46,46 +1,75%

Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты, а также овощи и фрукты. Раньше мы писали о том, на сколько подорожали фрукты и овощи зимой в Украине. Эксперты прогнозируют существенное удорожание почти всех продуктов.

Напомним, рост потребительских цен на конец 2023 года может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основным фактором этого является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

Кроме того, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубцы. Приготовить их осенью получится подороже. Также осенью дороже будет стоить домашняя пицца и мясо по-французски.