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Гречка может стать дефицитным продуктом в 2024-м — что говорят эксперты

13 декабря 2023 11:46
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на гречку вырастут из-за дефицита в 2024-м — прогноз экспертов
Фасованная гречка. Фото: Today.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в течение 2023 года активно снижались цены на гречневую крупу из-за достаточного объема предложения на рынке. Поскольку такая тенденция наносит ущерб рентабельности выращивания этой культуры, аграрии планируют искусственно создать дефицит.

Об этом заявил заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.

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Ситуация на рынке в 2023 году

По словам эксперта, в этом году в стране образовался избыток гречки и снижение цен, на что жалуются аграрии.

В этом году собрали рекордный урожай — до 220 тысяч тонн. Это почти вдвое больше годового потребления. Такое развитие событий радует покупателей, но аграриям пришлось экспортировать часть урожая в страны Европейского Союза. Примечательно, что главными покупателями стали украинские беженцы. Именно они формировали значительный спрос на гречку на рынках ЕС. Сейчас украинское правительство отменило все ограничения на экспорт гречихи.

Поскольку из-за высокого урожая произошло удешевление гречки на внутреннем рынке, доходы аграриев существенно сократились. Чтобы уравнять ситуацию, производители планируют сократить площади посевов гречихи.

"Аграрии выражают обеспокоенность: они недополучают средства, и это может привести к тому, что в следующем году гречки будет посеяно меньше и возникнет дефицит. Производители ищут пути реализации своей продукции", — добавил Тарас Высоцкий.

Сколько сейчас стоит гречка

Гречка продолжает дешеветь в магазинах. Среднемесячная цена в ноябре 2023 года была такой — 30,93 грн/кг, а в декабре — 29,72 грн/кг.

Как изменились цены на гречку в последние годы

 

цены на гречку
Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, на украинском рынке осенью подорожал популярнейший продукт. Темпы роста цен на лук увеличились на 40% по сравнению с началом сбора урожая.

Также мы писали, что в Украине 2024-м значительно подорожает жизнь. Подскочат цены на продукты и горючее, а тарифы на коммунальные услуги может и не повысят, однако украинцам все равно придется платить больше, чем в прошлом.

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