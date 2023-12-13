Ціни на гречку зростуть через дефіцит у 2024-му — прогноз експертів

Фасована гречка. Фото: Today.ua

В Україні протягом 2023 року активно знижувалися ціни на гречану крупу через достатній обсяг пропозиції на ринку. Оскільки така тенденція шкодить рентабельності вирощування цієї культури, аграрії планують штучно створити дефіцит.

Про це заявив заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

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Ситуація на ринку у 2023 році

За словами експерта, цього року в країні утворився надлишок гречки та зниження цін, на що скаржаться аграрії.

Цьогоріч зібрали рекордний урожай — до 220 тисяч тонн. Це майже вдвічі більше за річне споживання. Такий розвиток подій тішить покупців, однак аграріям довелося експортувати частину врожаю у країни Європейського Союзу. Примітно, що там головними покупцями стали українські біженці. Саме вони формували значний попит на гречку на ринках ЄС. Зараз український уряд скасував усі обмеження на експорт гречки.

Оскільки через високий урожай сталося здешевлення гречки на внутрішньому ринку, доходи аграріїв суттєво скоротилися. Щоб вирівняти ситуацію, виробники планують скоротити площі посівів гречки.

"Натомість аграрії висловлюють занепокоєння: вони недоотримують кошти, і це може призвести до того, що наступного року гречки буде посіяно менше і виникне дефіцит. Виробники шукають шляхи реалізації своєї продукції", — додав Тарас Висоцький.

Скільки зараз коштує гречка

Гречка продовжує дешевшати у магазинах. Середньомісячна ціна у листопаді 2023 року була такою — 30,93 грн/кг, а в грудні — 29,72 грн/кг.

Як змінились ціни на гречку в останні роки

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, на українському ринку восени подорожчав популярний продукт. Темпи зростання цін на цибулю збільшились на 40% проти початку збору врожаю.

Також ми писали, що в Україні 2024 року значно подорожчає життя. Підскочать ціни на продукти та пальне, а тарифи на комунальні послуги може і не підвищать, однак українцям все одно доведеться платити більше, ніж торік.