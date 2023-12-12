Новогодний стол-2024 — известно, как изменились цены за год

Покупатель в магазине. Фото: Freepik

В этом году новогодний стол из традиционных блюд обойдется дороже, чем в прошлом. Бюджетный вариант для семьи из четырех человек будет стоить на 8,4% больше.

Такие подсчеты сделали в Национальном научном центре Института аграрной экономики.

Читайте также:

Во сколько обойдется праздничный стол

По словам аналитиков, в этом году, как и в прошлом году, подорожание новогоднего стола вызвано последствием военных действий в Украине — существенными финансовыми потерями в отечественной экономике.

По подсчетам экспертов, рядовым семьям придется отдать за продукты около 2,88 тыс. грн за оптимальный вариант праздничного стола. В то же время стоимость блюд с деликатесами составит 3,4 тыс. грн.

Бюджетный вариант новогоднего стола для жителей Киева будет составлять 3,23 тыс. грн. Сумма на 10,1% больше по сравнению с 2023 годом. За стол с деликатесом в столице придется отдать 3,8 тыс. грн.

Как изменились цены на популярные новогодние блюда

В частности, салат "Оливье", содержащий 3 килограмма продуктов по традиционному рецепту, будет стоить в этом году около 285 грн. Это на 1,3% больше против расходов на салат в прошлом году.

В то же время салат "Селедка под шубой" из 1,5 кг продуктов обойдется на 1,2% дешевле против прошлогодней суммы — 133,08 грн. Как объясняют аналитики, так произошло за счет меньших цен на лук, морковь и свеклу в 2023 году (-4,8%).

На 7,4% выросли расходы на мясо. В частности, 0,5 кг нарезка из сырокопченой колбасы "Салями" стоит 270 грн, что на 8% больше по сравнению с ценами 2023 года. Подбрюшина копченая подорожала на 4,2%, до 247 грн, биток из свинины свежий на 4%, до 260 грн.

1 кг филе куриного свежего стоит 159 грн, что дороже по сравнению с прошлым годом на 18,3 %. В целом, по подсчетам экспертов, стоимость 2,5 кг мясных продуктов составит 936 грн. Стоимость овощей в среднем обойдется в 328,9 грн. Это на 29% больше против прошлого года.

За фрукты нужно будет отдать всего на 0,8% больше — 170 грн.

В этом году в 179 грн обойдется бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л), что на 27,9% больше. В 210 грн — бренди "Шабо" 5-летней выдержки (0,5 л), которое подорожало на 0,5%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине общественные организации по-прежнему помогают украинцам. В частности, можно получить для Рождественского стола помощь в виде бесплатных наборов продуктов.

Также мы писали, что в ряде регионов Украины возобновились сезонные продажи новогодних елок. Эксперты рассказали о ценах и на что следует обратить внимание.