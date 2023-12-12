Новорічний стіл-2024 — відомо, як змінились ціни за рік

Покупець у магазині. Фото: Freepik

Цього року новорічний стіл із традиційних страв обійдеться дорожче, аніж торік. Бюджетний варіант для родини із чотирьох осіб коштуватиме на 8,4% більше.

Такі підрахунки зробили у Національному науковому центрі Інституту аграрної економіки.

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Скільки коштуватиме святковий стіл

За словами аналітиків, цього року, як і торік, подорожчання новорічного столу спричинене наслідком воєнних дій в Україні — істотними втратами вітчизняної економіки.

За підрахунками експертів, пересічним родинам доведеться віддати за продукти близько 2,88 тис. гривень за оптимальний варіант святкового столу. Водночас вартість страв з делікатесами становитиме 3,4 тис. грн.

Бюджетний варіант новорічного столу для жителів Києва становитиме 3,23 тис. грн. Сума на 10,1% більша проти 2023 року. За стіл з делікатесами у столиці доведеться віддати 3,8 тис. грн.

Як змінилися ціни на популярні новорічні страви

Зокрема, салат "Олів’є", що містить 3 кілограми продуктів за традиційним рецептом, коштуватиме цього року близько 285 грн. Це на 1,3% більше проти витрат на салат минулого року.

Водночас, салат "Оселедець під шубою" із 1,5 кг продуктів обійдеться на 1,2% дешевше проти торішньої суми — 133 грн. Як пояснюють аналітики, так сталося за рахунок менших цін на цибулю, моркву та буряк у 2023 році (-4,8%).

На 7,4% зросли витрати на м'ясо. Зокрема, 0,5 кг нарізки з сирокопченої ковбаси "Салямі" коштує 270 грн, що на 8% більше порівняно з цінами 2023 року. Підчеревина копчена подорожчала на 4,2 %, до 247 грн, биток зі свинини свіжий на 4%, до 260 грн.

1 кг філе курячого свіжого коштує 159 грн, що дорожче проти минулого року на 18,3%. Загалом, за підрахунками експертів, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів становитиме 936 грн, а вартість овочів у середньому обійдеться у 328,9 грн. Це на 29% більше проти минулого року.

За фрукти потрібно буде відати лише на 0,8% більше — 170 грн.

Цьогоріч у 179 грн обійдеться пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 л), що на 27,9% більше. У 210 грн — бренді "Шабо" 5-річної витримки (0,5 л), яке подорожчало на 0,5%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні громадські організації продовжують допомагати українцям. Зокрема, можна отримати для Різдвяного столу допомогу у вигляді безкоштовних наборів продуктів.

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