Скільки коштуює ікра, ковбаса, сир та інші закуски на новорічний стіл 2024

Ікра та закуски на Новий рік. Фото: pixabay.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Попри всі труднощі, з якими зіткнулися українці цього року, вони все одно зберуться разом із сім'ями, щоб провести його та зустріти прийдешній. Традиційно в українських сім'ях на новорічну ніч буде приготовлено безліч різноманітних страв та закусок. Серед них будуть і ті самі бутерброди з маслом та ікрою, а також інші закуски: нарізка сиру та ковбас.

Новини.LIVE проаналізували вартість ковбас, сирів та ікри, порівняли середні ціни на ці ж продукти у грудні 2022 року та дізналися, чи дорожче буде готовати закуски на новорічний стіл.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

На думку голови Національного банку України Андрія Пишного, у 2024 році буде неможливо уникнути підвищення цін на продукти. Прогнозується, що збільшення цін почнеться у першій половині року і становитиме воно приблизно 5%.

За словами керівника НБУ, існує кілька факторів, які впливають на зростання цін на продукти в Україні. Насамперед це пов'язано з подорожчанням логістики через блокування кордону України. Це призводить до того, що європейський продовольчий імпорт, такий як молочні продукти, цитрусові, макаронні вироби, газовані напої та тепличні овочі, надходить в Україну складнішими маршрутами.

Це потребує додаткового часу та великих витрат на транспортування. Ще одним фактором є зменшення запасів овочів українських виробників. Основна частина цих продуктів була продана ще восени, і для зимового зберігання овочі закладалися в обмежених кількостях.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попереджає, що ціни на деякі продукти взимку можуть збільшитись на половину. На думку цього експерта, на вартість вже почав впливати сезонний фактор, який зачіпає яйця, молочні продукти, м'ясні вироби та овочеві культури.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попередив, що ціни на деякі продукти взимку можуть збільшитись на половину. На думку експерта, на вартість вже почав впливати сезонний фактор, який зачіпає яйця, молочні продукти, м'ясні вироби та овочеві культури.

"Фактично в нас із кінця серпня зросли ціни на молочну та м’ясну продукцію. Це обумовлено як логістикою, так і здорожчанням цін на паливно-мастильні матеріали, але також фактором закінчення сезонності великого молока", — наголосив Марчук.

За його оцінками, у грудні ціни на продукти в Україні можуть почати зростати, і цей тренд збережеться до моменту виконання переробними підприємствами зобов'язань за контрактами як на внутрішніх, так і на експортних ринках. Після закінчення терміну контрактів, ймовірно, буде зниження цін.

Як змінилися ціни на закуски та ікру в Україні

Для аналізу зміни цін на сезонні продукти в Україні ми використали дані про вартість фруктів та овочей з порталу про фінанси та інвестиції "Мінфін".

Порівняння цін на продукти в Україні (грудень 2022 — грудень 2023) Назва продукту Ціна у грн станом на грудень 2022 Ціна у грн станом на грудень 2023 Різниця цін Червона ікра (120 г) 280,00 360,00 +28.5% Шпроти (150 г) 58,21 72,60 +24,7%

Ковбаса копчена "Брауншвейська" (1 кг) 649,79 721,30 +11% Ковбаса копчена "салямі" (1 кг) 167,49 253,10 +51,1% Ковбаса варена "лікарська" (1 кг) 282,53 375,64 +32,9% Ковбаса варена "молочна" (1 кг) 110,62 124,86 +12,8% Бекон (1 кг) 303,99 339,90 +11,8% Буженина (1 кг) 450,31 498,46 +10,6% Сало (1 кг) 189,00 199,50 +5,5% Оселедець (1 кг) 141,70 156,45 +10,4% Печериці (1 кг) 102,26 144,95 +41,7% Батон 26,12 26,40 +1% Хліб пшеничний 32,08 31,95 -0,4% Яйця 74,15 63,40 -14.4% Масло вершкове 68,90 72,34 +4.9%

Також ми розповідали, скільки ви витратите на оселедець під шубою на новорічний стіл 2024. На приготування оселедця під шубою на Новій рік 2024 вам потрібна буде приблизно та ж сума грошей. А от на вартість салату олів'є суттєво вплинуло здорожчання цін. Картопля, зелений горошок та варена ковбаса стали драйверами підвищення вартості цього салату.