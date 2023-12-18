Сколько стоят продукты на салат мимоза на новогодний стол 2024

Новогодний стол 2024. Сколько вы потратите на салат мимоза
Несмотря на все трудности, которые им принес этот год, многие украинцы все равно соберутся вместе, чтобы провести его и встретить следующий. По традиции, в украинских семьях готовится множество разнообразных блюд, многие из которых уже стали "классическими" для новогоднего стола. Одним из таких блюд является салат мимоза. Это не только вкусный, но и красивый салат — его яркий желтый цвет делает его по-настоящему праздничным.
Новости.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления салата мимоза, сравнили средние цены на эти же продукты в декабре 2022 года, и узнали дороже ли будет его приготовить на новогодний стол.
Что происходит с ценами на продукты в Украине
В связи с трудностями в логистике, инфляция в Украине может ускориться. В результате чего уже в следующем году граждане Украины могут столкнуться с ростом цен на продукты. Такой прогноз дал глава Национального банка Украины, Андрей Пышный.
По его данным, инфляция в Украине может спровоцировать рост питательных цен примерно на 5%.
"Сохраняются риски ускорения инфляции из-за логистических трудностей на западных границах и скорее исчерпания эффектов от значительных урожаев, прежде всего овощей", — отметил глава НБУ.
Эксперты также отмечают, что традиционно в канун Нового года наблюдается рост цен на продукты. Следовательно, будущие праздничные периоды могут оказать существенное влияние на финансовое положение. Например, цены на мясо уже начали постепенно увеличиваться, особенно в отношении колбасных изделий, где наблюдается повышение до 10% в зависимости от вида.
Ожидается увеличение стоимости следующих продуктов:
- овощи;
- рыба;
- икра;
- другие продукты, производимые за пределами страны.
Кроме того, в последние недели в Украине наблюдается увеличение цен на мандарины на 30%. Об этом рассказывают аналитики проекта EastFruit. Рост цен задел цитрусовые, поступающие из Турции. Задержки в сборе и отгрузке мандаринов, вызванные погодными условиями, а также внешние факторы негативно повлияли на цены.
Международный эксперт по плодоовощной торговле Федор Рыбалко сообщил, что сейчас садоводы Турции реализуют мандарины по цене $0,30-0,35 за килограмм. Готовые для экспорта мандарины продаются $0,55 за килограмм. Однако не исключено дальнейшее увеличение стоимости этих фруктов.
Учитывая, что Турция является основным мировым экспортером мандаринов, подобная ситуация не могла не отразиться на ценах в регионе. В странах Восточной Европы в последние недели наблюдается значительный рост цен на свежие мандарины. Наибольшее увеличение цен зафиксировано в Украине, где составило в среднем 30%. В Молдове в последние две недели цены на мандарины выросли на 11%.
Сколько вы потратите на приготовление салата мимоза
Для составления стоимости салата мимоза мы использовали данные о ценах на продукты из портала о финансах и инвестициях "Минифин". При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюд, вынося за скобки стоимость воды и специй. Для сравнения мы взяли цены тех же продуктов в декабре 2022 года.
Согласно рецепту, для приготовления восьми порций салата мимоза нужно использовать следующие продукты:
Сардины консервированные — 300 грамм.
Майонез — 200 грамм.
Твердый сыр — 100 грамм.
Яйца — 5 шт.
Картофель — 400 гр.
Морковь — 160 гр.
Сколько стоил салат мимоза в декабре 2022 года
Сардины консервированные — 58,16 грн/230 г. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 300 г консервированных сардин — 75,85 грн.
Майонез — 45,66 грн/300 г. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 250 г майонеза – 30,44 грн.
Твердый сыр — 407,10 грн/кг. По рецепту на приготовление салата мимоза нужно 100 г твердого сыра — 40,71 грн.
Яйца — 74,15 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 5 яиц — 37,07 грн.
Картофель — 9,77 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 400 г картофеля — 3,90 грн.
Морковь — 25,70 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 160 г моркови — 4,11 грн.
Чтобы приготовить салат мимоза в декабре 2022 года, вы бы потратили 192,08 грн.
Сколько стоит салат мимоза в декабре 2023 года
Сардины консервированные — 65,21 (+12,1%) грн/230 г. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 300 г консервированных сардин — 85,05 грн.
Майонез — 46,96 (+2,8%) грн/300 г. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 250 г майонеза — 31,30 грн.
Твердый сыр — 467,10 (+14,7%) грн/кг. По рецепту на приготовление салата мимоза нужно 100 г твердого сыра — 46,70 грн.
Яйца — 57,60 (-22,3%) грн/кг. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 5 яиц — 28,80 грн.
Картофель — 16,05 (+64,2%) грн/кг. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 400 г картофеля — 6,42 грн.
Морковь — 11,55 (-55%) грн/кг. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 160 г моркови — 1,84 грн.
Чтобы приготовить салат мимоза в декабре 2023 года, вы потратите 200,11 грн.
Как видим, на приготовление салата мимоза на Новый год 2024 года вам нужно будет потратить чуть больше денег, чем в прошлом году. Удешевление моркови и яиц частично компенсировало подорожание существенного удорожания сардин, сыра, картофеля и майонеза. В целом на новогодний стол 2024 года приготовить салат мимоза выйдет на 4,1% дороже прошлогоднего.
|Продукт
|Цены в декабре 2022
|Цены в декабре 2023
|Разница цен
|Сардины консервированные
|58,16
|65,21
|+12,1%
|Майонез
|45,66
|46,96
|+2,8%
|Твердый сыр
|407,10
|467,10
|+14,7%
|Яйца
|74,15
|57,60
|-22,3%
|Картофель
|9,77
|16,05
|+64,2%
|Морковь
|25,70
|11,55
|-55%
Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты , а также овощи и фрукты . Раньше мы писали о том, на сколько подорожали фрукты и овощи зимой в Украине. Эксперты прогнозируют существенное удорожание почти всех продуктов
Напомним, рост потребительских цен на конец 2023 года может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основным фактором этого является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.
Кроме того, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубке . Приготовить их осенью получится подороже. Также осенью дороже будет стоить домашняя пицца и мясо по-французски .
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