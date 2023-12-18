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Новогодний стол 2024. Сколько вы потратите на салат мимоза

18 декабря 2023 23:01
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Сколько стоят продукты на салат мимоза на новогодний стол 2024
Салат мимоза на новый год. Фото: Google
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Несмотря на все трудности, которые им принес этот год, многие украинцы все равно соберутся вместе, чтобы провести его и встретить следующий. По традиции, в украинских семьях готовится множество разнообразных блюд, многие из которых уже стали "классическими" для новогоднего стола. Одним из таких блюд является салат мимоза. Это не только вкусный, но и красивый салат — его яркий желтый цвет делает его по-настоящему праздничным.

Новости.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления салата мимоза, сравнили средние цены на эти же продукты в декабре 2022 года, и узнали дороже ли будет его приготовить на новогодний стол.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

В связи с трудностями в логистике, инфляция в Украине может ускориться. В результате чего уже в следующем году граждане Украины могут столкнуться с ростом цен на продукты. Такой прогноз дал глава Национального банка Украины, Андрей Пышный.

По его данным, инфляция в Украине может спровоцировать рост питательных цен примерно на 5%.

"Сохраняются риски ускорения инфляции из-за логистических трудностей на западных границах и скорее исчерпания эффектов от значительных урожаев, прежде всего овощей", — отметил глава НБУ.

Эксперты также отмечают, что традиционно в канун Нового года наблюдается рост цен на продукты. Следовательно, будущие праздничные периоды могут оказать существенное влияние на финансовое положение. Например, цены на мясо уже начали постепенно увеличиваться, особенно в отношении колбасных изделий, где наблюдается повышение до 10% в зависимости от вида.

Ожидается увеличение стоимости следующих продуктов:

  • овощи;
  • рыба;
  • икра;
  • другие продукты, производимые за пределами страны.

Кроме того, в последние недели в Украине наблюдается увеличение цен на мандарины на 30%. Об этом рассказывают аналитики проекта EastFruit. Рост цен задел цитрусовые, поступающие из Турции. Задержки в сборе и отгрузке мандаринов, вызванные погодными условиями, а также внешние факторы негативно повлияли на цены.

Международный эксперт по плодоовощной торговле Федор Рыбалко сообщил, что сейчас садоводы Турции реализуют мандарины по цене $0,30-0,35 за килограмм. Готовые для экспорта мандарины продаются $0,55 за килограмм. Однако не исключено дальнейшее увеличение стоимости этих фруктов.

Учитывая, что Турция является основным мировым экспортером мандаринов, подобная ситуация не могла не отразиться на ценах в регионе. В странах Восточной Европы в последние недели наблюдается значительный рост цен на свежие мандарины. Наибольшее увеличение цен зафиксировано в Украине, где составило в среднем 30%. В Молдове в последние две недели цены на мандарины выросли на 11%.

Сколько вы потратите на приготовление салата мимоза

Для составления стоимости салата мимоза мы использовали данные о ценах на продукты из портала о финансах и инвестициях "Минифин". При этом мы учитывали только стоимость основных продуктов для приготовления блюд, вынося за скобки стоимость воды и специй. Для сравнения мы взяли цены тех же продуктов в декабре 2022 года.

Согласно рецепту, для приготовления восьми порций салата мимоза нужно использовать следующие продукты:

Сардины консервированные — 300 грамм.
Майонез — 200 грамм.
Твердый сыр — 100 грамм.
Яйца — 5 шт.
Картофель — 400 гр.
Морковь — 160 гр.

Сколько стоил салат мимоза в декабре 2022 года

Сардины консервированные — 58,16 грн/230 г. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 300 г консервированных сардин — 75,85 грн.

Майонез — 45,66 грн/300 г. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 250 г майонеза – 30,44 грн.

Твердый сыр — 407,10 грн/кг. По рецепту на приготовление салата мимоза нужно 100 г твердого сыра — 40,71 грн.

Яйца — 74,15 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 5 яиц — 37,07 грн.

Картофель — 9,77 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 400 г картофеля — 3,90 грн.

Морковь — 25,70 грн/кг. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 160 г моркови — 4,11 грн.

Чтобы приготовить салат мимоза в декабре 2022 года, вы бы потратили 192,08 грн.

Сколько стоит салат мимоза в декабре 2023 года

Сардины консервированные — 65,21 (+12,1%) грн/230 г. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 300 г консервированных сардин — 85,05 грн.

Майонез — 46,96 (+2,8%) грн/300 г. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 250 г майонеза — 31,30 грн.

Твердый сыр — 467,10 (+14,7%) грн/кг. По рецепту на приготовление салата мимоза нужно 100 г твердого сыра — 46,70 грн.

Яйца — 57,60 (-22,3%) грн/кг. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 5 яиц — 28,80 грн.

Картофель — 16,05 (+64,2%) грн/кг. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 400 г картофеля — 6,42 грн.

Морковь — 11,55 (-55%) грн/кг. По рецепту, на приготовление салата мимоза нужно 160 г моркови — 1,84 грн.

Чтобы приготовить салат мимоза в декабре 2023 года, вы потратите 200,11 грн.

Как видим, на приготовление салата мимоза на Новый год 2024 года вам нужно будет потратить чуть больше денег, чем в прошлом году. Удешевление моркови и яиц частично компенсировало подорожание существенного удорожания сардин, сыра, картофеля и майонеза. В целом на новогодний стол 2024 года приготовить салат мимоза выйдет на 4,1% дороже прошлогоднего.

Скільки коштують продукти на салат мімоза на новорічний стіл 2024
Как изменились цены на салат мимоза за год. Инфографика

 

Продукт Цены в декабре 2022 Цены в декабре 2023 Разница цен
Сардины консервированные 58,16 65,21 +12,1%
Майонез 45,66 46,96 +2,8%
Твердый сыр 407,10 467,10 +14,7%
Яйца 74,15 57,60 -22,3%
Картофель 9,77 16,05 +64,2%
Морковь 25,70 11,55 -55%

 

Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты , а также овощи и фрукты . Раньше мы писали о том, на сколько подорожали фрукты и овощи зимой в Украине. Эксперты прогнозируют существенное удорожание почти всех продуктов

Напомним, рост потребительских цен на конец 2023 года может составить 5,8%. Это ниже, чем ожидалось в начале года. Основным фактором этого является влияние высоких урожаев на динамику продовольственных цен.

Кроме того, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубке . Приготовить их осенью получится подороже. Также осенью дороже будет стоить домашняя пицца и мясо по-французски .

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