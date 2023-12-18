Скільки коштують продукти на салат мімоза на новорічний стіл 2024

Салат мімоза на Новий рік. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на всі труднощі, які їм приніс цей рік, багато українців все одно зберуться разом, щоби провести його та зустріти наступний. За традицією, в українських сім'ях готується безліч різноманітних страв, багато з яких уже стали "класичними" для новорічного столу. Однією з таких страв є салат мімоза. Це не тільки смачний, а й красивий салат — його яскравий жовтий колір робить його по-справжньому святковим.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування салату мімоза, порівняли середні ціни на ці ж продукти у грудні 2022 року, та дізналися чи дорожче буде його приготувати на новорічний стіл.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

У зв'язку з труднощами в логістиці інфляція в Україні може прискоритись. В результаті чого, вже наступного року громадяни України можуть зіткнутися зі зростанням цін на продукти. Такий прогноз дав голова Національного банку України, Андрій Пишний.

За його даними, інфляція в Україні може спровокувати ріст поживчих цін приблизно на 5%.

"Зберігаються ризики прискорення інфляції через логістичні труднощі на західних кордонах та швидше вичерпання ефектів від значних урожаїв, передусім овочів", — зазначив голова НБУ.

Експерти також зазначають, що традиційно напередодні Нового року спостерігається зростання цін на продукти. Отже, майбутні святкові періоди можуть суттєво вплинути на фінансове становище. Наприклад, ціни на м'ясо вже почали поступово збільшуватись, особливо щодо ковбасних виробів, де спостерігається підвищення до 10%, залежно від виду.

Очікується збільшення вартості наступних продуктів:

овочі;

риба;

ікра;

інші продукти, вироблені за межами країни.

Крім того, останніми тижнями в Україні спостерігається збільшення цін на мандарини на 30%. Про це озповідають аналітики проекту EastFruit. Зростання цін зачіпило цитрусові, що надходять із Туреччини. Затримки у збиранні та відвантаженні мандаринів, спричинені погодними умовами, а також зовнішні чинники, негативно вплинули на ціни.

Міжнародний експерт із плодоовочевої торгівлі Федір Рибалко повідомив, що на даний момент садівники Туреччини реалізують мандарини за ціною $0,30-0,35 за кілограм. Готові до експорту мандарини продаються $0,55 за кілограм. Однак не виключено подальшого збільшення вартості цих фруктів.

З огляду на те, що Туреччина є основним світовим експортером мандаринів, подібна ситуація не могла не вплинути на ціни в регіоні. У країнах Східної Європи протягом останніх тижнів спостерігається значне зростання цін на свіжі мандарини. Найбільше збільшення цін зафіксовано в Україні, де воно склало в середньому 30%. У Молдові за останні два тижні ціни на мандарини зросли на 11%.

Скільки ви витратите на приготування салату мімоза

Для складання вартості салату мімоза ми використали дані про ціни на продукти з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін". При цьому ми враховували тільки вартість основних продуктів для приготування страви, виносячи за дужки вартість води та спецій. Для порівняння ми взяли ціни тих самих продуктів у грудні 2022 року.

Згідно з рецептом, на приготування восьми порцій салату мімоза потрібно використати такі продукти:

Сардини консервовані — 300 грам.

Майонез — 200 грам.

Твердий сир — 100 грам.

Яйця — 5 шт.

Картопля — 400 гр.

Морква — 160 гр.

Скільки коштував салат мімоза у грудні 2022 року

Сардини консервовані — 58,16 грн/230 г. За рецептом, на приготування салату мімоза потрібно 300 г консервованих сардин — 75,85 грн.

Майонез — 45,66 грн/300 г. За рецептом, на приготування салату мімоза потрібно 250 г майонезу — 30,44 грн.

Твердий сир — 407,10 грн/кг. За рецептом, на приготування салату мімоза потрібно 100 г твердого сиру — 40,71 грн.

Яйця — 74,15 грн/кг. За рецептом, на приготування салату мімоза потрібно 5 яєць — 37,07 грн.

Картопля — 9,77 грн/кг. За рецептом, на приготування салату мімоза потрібно 400 г картоплі — 3,90 грн.

Морква — 25,70 грн/кг. За рецептом, на приготування салату мімоза потрібно 160 г моркви — 4,11 грн.

Щоб приготувати салат мімоза у грудні 2022 року, ви витратили б 192,08 грн.

Скільки коштує салат мімоза у грудні 2023 року

Сардини консервовані — 65,21 (+12,1%) грн/230 г. За рецептом, на приготування салату мімоза потрібно 300 г консервованих сардин — 85,05 грн.

Майонез — 46,96 (+2,8%) грн/300 г. За рецептом, на приготування салату мімоза потрібно 250 г майонезу — 31,30 грн.

Твердий сир — 467,10 (+14,7%) грн/кг. За рецептом, на приготування салату мімоза потрібно 100 г твердого сиру — 46,70 грн.

Яйця — 57,60 (-22,3%) грн/кг. За рецептом, на приготування салату мімоза потрібно 5 яєць — 28,80 грн.

Картопля — 16,05 (+64,2%) грн/кг. За рецептом, на приготування салату мімоза потрібно 400 г картоплі — 6,42 грн.

Морква — 11,55 (-55%) грн/кг. За рецептом, на приготування салату мімоза потрібно 160 г моркви — 1,84 грн.

Щоб приготувати салат мімоза у грудні 2023 року ви витратите 200,11 грн.

Як бачимо, на приготування салату мімоза на Новій рік 2024 вам потрібно буде витратити трохи більше грошей, ніж у минулому році. Здешевшання моркви та яєць лише частково компенсувало подорожчання суттєве здорожчання сардин, сиру, картоплі та майонезу. В цілому на новорічний стіл 2024 приготувати салат мімоза вийде на 4,1% дорожче ніж минулоріч.

Як змінилися ціни на салат мімоза за рік. Інфографіка

Продукт Ціни у грудні 2022 Ціни у грудні 2023 Різниця цін Сардини консервовані 58,16 65,21 +12,1% Майонез 45,66 46,96 +2,8% Твердий сир 407,10 467,10 +14,7% Яйця 74,15 57,60 -22,3% Картопля 9,77 16,05 +64,2% Морква 25,70 11,55 -55%

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Нагадаємо, ріст споживчих цін на кінець 2023 року може становити 5,8%. Це нижче, ніж очікувалося на початку року. Основний чинник цього — вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

Крім того, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці. Приготувати їх восени вийде дорожче. Також восени дороже буде коштувати домашня піца та м'ясо по-французьки.