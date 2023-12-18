Скільки коштують продукти на оселедець під шубою на новорічний стіл 2024

Оселедець під шубою на Новий рік. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На порозі Новий рік і, незважаючи на трудно щі, українці все одно будуть відзначати це свято. За традицією, на це свято в українських сім'ях готують безліч різноманітних страв. Багато з них вже стали "классичними" для новорічного святкового столу. Одна з таких страв — оселедець під шубою. Це салат, що складається з оселедця, картоплі, моркви, буряків та майонезу. Він має яскравий, насичений смак та добре поєднується з іншими новорічними стравами.

Новини.LIVE проаналізували вартість набору для приготування оселедеця під шубою, порівняли середні ціни на ці ж продукти у грудні 2022 року, та дізналися чи дорожче буде його приготувати на новорічний стіл.

Читайте також:

Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Як повідомляють експерти в Україні можливе збільшення цін на продукти харчування не тільки через інфляцію але і через наслідки блокування кордонів. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук наголосив у ході телемарафону, що блокада не викличе масової відсутності продуктів, оскільки більшість із них виробляється в Україні але не виключив перебоїв з поставками імпортних продуктів морського походження та солі.

"Я більше вбачаю проблему, яка може виникнути з паливно-мастильними матеріалами. Тому що йде загальне зростання цін на нафту. Ви знаєте, що ми її багато імпортуємо, вона завозилась з території Польщі. Якщо там і надалі будуть відбуватись простої і ще й плюс зростання цін на нафту, то це призведе до її здорожчання всередині країни. Відповідно це потягне за собою здорожчання усього ланцюжка логістики. І ми будемо бачити, що всередині країни через фактори, яких фактично не повинно бути, частково зростуть ціни на продукти харчування. Принаймні так може відбутись", — сказав експерт.

Крім того, аналітики проекту EastFruit відзначают, що наразі на ринку білокачанної капусти спостерігається тенденція до збільшення цін. Вони пояснюють це зростанням попиту на капусту під час скорочення пропозиції. Учасники ринку повідомляють, що власники якісної капусти вважають за краще не поспішати з продажами, очікуючи на подальше зростання цін у даному сегменті.

На даний момент ціни на білокачанну капусту в Україні вже досягли позначки 8-12 грн/кг, що в середньому на 17% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Крім того, в Україні помітно зросли ціни на моркву. До нового подорожчання цього продукту призвів збільшений попит. Виробники пояснюють збільшення попиту активізацією закупівель з боку великих оптових компаній та роздрібних мереж перед настанням Нового року, а також завершенням реалізації моркви з необладнаних сховищ. На даний момент морква відвантажується з місцевих господарств за ціною 10-14 грн/кг, що в середньому на 20% вище, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Скільки ви витратите на приготування оселедеця під шубою

Для складання вартості оселедеця під шубою ми використали дані про ціни на продукти з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін". При цьому ми враховували тільки вартість основних продуктів для приготування страви, виносячи за дужки вартість води та спецій. Для порівняння ми взяли ціни тих самих продуктів у грудні 2022 року.

Згідно з рецептом, на приготування п'яти порцій оселедеця під шубою потрібно використати такі продукти:

Оселедець — 500 грам.

Картопля — 750 грам.

Цибуля — 80 грам.

Морква — 240 грам

Яйця — 5 шт.

Майонез — 250 грам.

Буряк — 1 кг.

Скільки коштував оселедець під шубою у грудні 2022 року

Оселедець — 141,70 грн/кг. За рецептом, на приготування оселедеця під шубою потрібно 500 г оселедця — 70,85 грн.

Картопля — 9,77 грн/кг. За рецептом, на приготування оселедеця під шубою потрібно 750 г картоплі — 7,32 грн.

Цибуля — 32,64 грн/кг. За рецептом, на приготування оселедеця під шубою потрібно 80 г цибулі — 2,61 грн.

Морква — 25,70 грн/кг. За рецептом, на приготування оселедеця під шубою потрібно 240 г моркви — 6,16 грн.

Яйця — 74,15 грн/кг. За рецептом, на приготування оселедеця під шубою потрібно 5 яєць — 37,07 грн.

Майонез — 45,66 грн/300 г. За рецептом, на приготування оселедеця під шубою потрібно 250 г майонезу — 38,04 грн.

Буряк — 12,27 грн/кг. За рецептом, на приготування оселедеця під шубою потрібно 1 кг буряка — 12,27 грн.

Щоб приготувати оселедець під шубою у грудні 2022 року, ви витратили б 174,32 грн.

Скільки коштує оселедець під шубою у грудні 2023 року

Оселедець — 153,95 (+8,6%) грн/кг. За рецептом, на приготування оселедеця під шубою потрібно 500 г оселедця — 76,97 грн.

Картопля — 16,05 (+64.2%) грн/кг. За рецептом, на приготування оселедеця під шубою потрібно 750 г картоплі — 12,03 грн.

Цибуля — 15,46 (-52.6%) грн/кг. За рецептом, на приготування оселедеця під шубою потрібно 80 г цибулі — 1,23 грн.

Морква — 11,57 (-54.9%) грн/кг. За рецептом, на приготування оселедеця під шубою потрібно 240 г моркви — 2,77 грн.

Яйця — 57,60 (-22,3%) грн/кг. За рецептом, на приготування оселедеця під шубою потрібно 5 яєць — 28,8 грн.

Майонез — 46,46 (+1.7%) грн/300 г. За рецептом, на приготування оселедеця під шубою потрібно 250 г майонезу — 38,71 грн.

Буряк — 10,75 (-12,3%) грн/кг. За рецептом, на приготування оселедеця під шубою потрібно 1 кг буряка — 10,75 грн.

Щоб приготувати оселедець під шубою у грудні 2023 року ви витратите 171,26 грн.

Як бачимо, на приготування оселедеця під шубою на Новій рік 2024 вам потрібна буде приблизно та ж сума грошей. Здешевшання цибулі, моркви, яєць і буряку компенсувало подорожчання оселедця, картоплі та майонезу. В цілому на новорічний стіл 2024 приготувати оселедець під шубою вийде на 1,7% дешевше ніж минулоріч.

Як змінилися ціни на оселедець під шубою за рік. Інфографіка

Продукт Ціни у грудні 2022 Ціни у грудні 2023 Різниця цін Оселедець 141,70 153,95 +8,6% Картопля 9,77 16,05 +64.2% Цибуля 32,64 15,46 -52.6% Морква 25,70 11,57 -54.9% Яйця 74,15 57,60 -22,3% Майонез 45,66 46,46 +1.7% Буряк 12,27 10,75 -12,3%

Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також овочі та фрукти. Раніше ми писали про те, на скільки здорожчали фрукти й овочі взимку в Україні. Експерти прогнозують істотне подорожчання майже усіх продуктів

Нагадаємо, ріст споживчих цін на кінець 2023 року може становити 5,8%. Це нижче, ніж очікувалося на початку року. Основний чинник цього — вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін.

Крім того, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці. Приготувати їх восени вийде дорожче. Також восени дороже буде коштувати домашня піца та м'ясо по-французьки.